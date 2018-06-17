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Кэтрин Зета-Джонс дала откровенное интервью
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Кэтрин Зета-Джонс дала откровенное интервью 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
В возрасте 48 лет актриса хорошо знает, чего хочет от жизни, и ни о чем не сожалеет. В откровенном интервью известному изданию Кэтрин объяснила, как пришла к полному принятию себя: «Я больше не хочу быть скромной. Меня тошнит от этого. Никаких извинений по поводу того, что я богата, замужем за звездой кино и выгляжу хорошо. Все, что сейчас имеет значение лично для меня — работа. Это то, что я люблю. Остальная часть моей жизни — радость от двух красивых детей и здорового, счастливого мужа. Это все хорошо. И я не чувствую необходимости стесняться того, что имею».
Зета-Джонс напомнила, что произошла из рабочей семьи. По словам актрисы, она усердно трудилась, чтобы стать знаменитой. На некоторое время у Кэтрин пропадало желание сниматься в кино. Но сейчас она готова вернуться в эту индустрию. Когда звезда только начинала принимать участие в различных проектах, ей очень помогло собственное бесстрашие. Молодую актрису не волновало мнение окружающих. Но по достижению среднего возраста, Зета-Джонс стала сомневаться в своих актерских способностях.
Кэтрин выразила надежду, что ее дети подойдут к построению своих актерских карьер с таким же оптимизмом и храбростью: «Они были воспитаны в окружении знаменитостей. Они любят эту профессию».
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