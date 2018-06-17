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Британка бросила жениха в день свадьбы из‐за неоплаченного ужина
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Британка бросила жениха в день свадьбы из‐за неоплаченного ужина 

360tv.ru 29 минут назад
Харриет Батлер бросила своего жениха в день, когда должна была состояться их свадьба из‐за того, что молодой человек заранее не оплатил их праздничный ужин. Однако она сама устроила себе и своим близким вечеринку в том месте, где она и должна была состояться. Женщина решила, что не стоит портить день ни себе, ни друзьям. Об этом сообщило издание The Daily Mail.
Когда утром в день, на который было намечено бракосочетание, жених объявил, что, «к сожалению, не успел оплатить место проведения церемонии», Харриет сказала, что в их отношениях она ставит жирную точку. Дело не в том, что у него не было денег, а в том, что он не смог ей сказать об этом заранее, а оставил эту «плохую новость» на праздничное утро, подчеркнула девушка.
Выгнав несостоявшегося жениха из своей квартиры, она сначала принялась плакать, но затем на смену отчаянью и обиде пришло желание самой устроить себе праздник, которого она так долго ждала.
Харриет надела подвенечное платье за тысячу евро и одна отправилась в ресторан, чтобы повеселиться так, как она и мечтала. Она смогла найти деньги на мероприятие так, чтобы ни в чем себе не отказывать.
После ужина она, избегая звонков от своего бывшего жениха, отправилась в «медовый месяц» на морское побережье, взяв с собой двух детей. Одна девочка родилась у нее совместно с экс-бойфрендом, а вторая осталась от первого брака, отметили в издании.
Сама Харриет сказала, что несколько раз ей приходила на ум мысль, насколько сюрреалистично все это выглядит, но желание сделать счастливой себя и девочек, которым к церемонии бракосочетания тоже были сшиты прекрасные наряды, заставляло ее двигаться дальше.
Необычная свадебная церемония прошла в немецком городе Штасфурте в субботу, 16 июня. Молодожены Николь Бакхауз и Йенс Кнорр провели свадебную церемонию в воздухе. Молодожены сидели на качелях, прикрепленных к мотоциклу, стоящему на натянутом канате.
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Женский форум
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