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Бывший муж Анджелины Джоли Билли Боб Торнтон назвал причину их развода
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Бывший муж Анджелины Джоли Билли Боб Торнтон назвал причину их развода 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Актер и режиссер Билли Боб Торнтон, который был вторым мужем голливудской актрисы Анджелины Джоли, решил через 15 лет после развода обозначить его причину. Он рассказал, почему их страстные отношения сошли на нет — оказалось, что причина именно в нем самом.
62-летний актер и режиссер Билли Боб Торнтон назвал причину развода с Анджелиной Джоли, который они оформили в 2003 году. Пара три года состояла в браке и эпатировала публику своеобразными выходками. Влюбленные носили на шее медальоны с кровью друг друга, постоянно демонстрировали свои чувства и даже сделали татуировки с именами друг друга, которые потом пришлось стирать. Торнтон спустя 15 лет после разрыва отношений с экс-возлюбленной дал иностранным СМИ откровенное интервью, в котором указал, что единственная причина их расставания — разные способы жизни. Мужчина подчеркнул, что Анджелина — человек «всего мира», который обожает внимание к себе, а он придерживается совершенно противоположных взглядов, любит тишину и уединение, избегает публичных мест.
Сейчас Билли Боб Торнтон в шестой раз женат и воспитывает с Кони Англанд 13-летнюю дочь Беллу. О Джоли он отзывается очень хорошо: «Энджи все еще моя подруга, она замечательный человек. Она снимает фильмы, которые важны для нее и неважно, успешные они или неудачные. Она продолжает делать то, во что верит, и я всегда буду ее уважать за это».
В сети обсуждают экс-мужа знаменитости, которая, как известно, сейчас оформляет третий развод — с актером Брэдом Питтом, отцом ее шестерых детей, трое из которых являются приемными: «Да, яркая была парочка, жаль, что расстались». «Чего это бывший муж разговорился? Решил популярность повысить свою?» «Ой, разные они… Дороги разошлись, но мне кажется, что с ней каждому сложно будет». «Этот не выдержал характера Анджелины и Брэд Питт не удержался, кто же следующий?» «Она сложная личность, оттого и все вытекающие… Ей одной наверное лучше, чем с мужчинами».
Анджелина Джоли сейчас переживает не лучшие времена и рискует потерять опеку над детьми из-за претензий Брэда Питта, с которым у нее после разрыва наблюдаются многочисленные разногласия.
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