Невероятная история любви двух фотографов

Аарон — молодой и креативный фотограф, который живет в Америке. Рози тоже фотограф, но живет в Великобритании. Волей случая они заметили друга друга в интернете. Молодые люди стали пристально следить за работами друг друга, что вылилось во взаимную симпатию. А дальше случилась просто потрясающая вещь: влюбленные придумали делать совместные фотографии, находясь при этом за 7 тысяч километров друг от друга.

Рози фотографировала себя и отправляла результат Аарону, который подбирал свет, цвет, интерьер в тему снимка Рози, «склеивал» ее кадр со своей фотографией и создавал единый коллаж.

Источник: Adme

Я должен был найти тебя, чтобы сказать: «Ты мне нужна»

«Это наше первое совместное фото, хоть мы никогда и не виделись. Скоро я буду самой счастливой девушкой».

В результате получалось так, что догадаться о том, что эти молодые люди не вместе, было практически невозможно. «Мы решили создать свой мир, в котором мы можем быть вместе. На этих фотографиях мы так близки, словно мы настоящая пара. Так мы можем выразить любовь друг к другу», — написали ребята в своем блоге.

Кажется, наша история никогда не кончится

«Кто-то спросил меня сегодня, как я и Аарон справляемся с расстоянием. В конце концов, 4500 миль — это довольно далеко… Но, честно говоря, я даже не замечаю этого. Каждую ночь, когда мы разговариваем по телефону, мы засыпаем вместе. И я отсчитываю минуты, когда он повернется ко мне и мы будем спать на одной подушке».

Вместе, но так далеко

«Я думаю, что мы скоро встретимся и что мы сейчас ближе, чем когда-либо. Каждую ночь я чувствую, что он рядом со мной, а не через тысячи километров проводов телефонных линий. Мы почти вместе, и это самое невероятное чувство в мире!»

На один шаг ближе друг к другу

Мы открываем мир вместе

Теряем голову

«Прошло два месяца с тех пор, как мы стали зависимы друг от друга, и я влюбилась в него по уши».

Поцелуй

«Таким должен быть наш первый поцелуй».

Поглощен тобою

«Мы сделали этот снимок, взяв за основу мою спальню. На все это ушло порядка 2,5 часов, но результат получился просто волшебным. Мы так близко и так далеко». «Я никогда не нуждалась в ком-то так сильно за всю мою жизнь, и теперь я чувствую себя такой беспомощной. Я никогда не любила так безоговорочно, как Аарон любит меня. Он самый удивительный человек на этой земле. Хочу к тебе».

С тобой

«Я так рада, что мы наконец-то скоро увидимся, и очень взволнована перед нашей предстоящей встречей».

История, которую рассказала сама Рози, быстро разошлась по всему интернету, и фотографии влюбленных получили огромное количество откликов. Спустя 9,5 месяцев таких отношений молодые люди встретились в Англии на День святого Валентина.

«Когда сегодня утром я отправилась на встречу с Аароном в аэропорту, я была очень взволнована и постоянно нервничала. И когда я не увидела его среди пассажиров прилетевшего самолета, то стала беспокоиться. В этот момент ко мне подошла какая-то старушка и спросила, действительно ли я Рози Харди. «Черт возьми, меня опять обманули», — подумала я. Затем она объяснила, что сидела рядом с Аароном во время рейса и что нам будет действительно весело друг с другом. Еще она сказала, что в связи с тем, что у него много багажа, и из-за того, что он не смог объяснить, зачем прилетел в Англию, его задержали на таможне. Я жутко перепугалась! В этот самый момент Аарон подкрался ко мне сзади и взял меня на руки! Это было просто прекрасно! Наша история только начинается!»