Ещё
Потомок Пушкина и кузен британской королевы вступит в брак с мужчиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Потомок Пушкина и кузен британской королевы вступит в брак с мужчиной 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: WMJ.ru
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В королевской семье Великобритании состоится первая в ее истории однополая свадьба. Троюродный брат королевы Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен собирается вступить в брак со своим избранником Джеймсом Койлом, сообщает Daily Mail.
Два года назад 55-летний кузен Елизаветы II совершил каминг-аут, признавшись в гомосексуальности. На такой шаг мужчина решился ради того, чтобы быть вместе с Койлом. Для лорда это станет вторым браком: он прожил 16 лет в отношениях с Пенни Маунтбаттен, у них родились три дочери, пара развелась лишь в 2011 году.
Лорд Ивар Маунтбаттен — внук графини Надежды Михайловны де Торби, которая была правнучкой императора Николая I по отцу, а по матери — правнучкой Александра Пушкина.
Венчание пройдет в частной часовне в его усадьбе в Девоне уже этим летом. Сообщается, что ближайшие родственники лорда, принц Эдвард и его супруга Софи, не будут присутствовать на торжестве. Под венец мужчин поведёт бывшая супруга Маунтбаттена, которая все эти годы поддерживала бывшего мужа.
Как рассказали женихи, под венец они пойдут не в смокингах, не станут танцевать на свадьбе первый танец, а гостей вместо торта ожидает сыр.
Последние новости
Аварийный сброс: почему Россия вывела деньги из госдолга США Кому выгодно повышение пенсионного возраста Английские болельщики: "Не верьте тому, что вы читаете в прессе"
Женский форум  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Деффчонок» показала фигуру в бикини3
Салтыкова опубликовала пикантное фото с Газмановым4
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон14
Такой Пугачеву еще не видели21
Волочкова едва прикрылась букетом59
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:46
Волочкова едва прикрылась букетом
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
01:00
Сябитова рассказала о сексе в 45
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение