Потомок Пушкина и кузен британской королевы вступит в брак с мужчиной

Два года назад 55-летний кузен Елизаветы II совершил каминг-аут, признавшись в гомосексуальности. На такой шаг мужчина решился ради того, чтобы быть вместе с Койлом. Для лорда это станет вторым браком: он прожил 16 лет в отношениях с Пенни Маунтбаттен, у них родились три дочери, пара развелась лишь в 2011 году.

Лорд Ивар Маунтбаттен — внук графини Надежды Михайловны де Торби, которая была правнучкой императора Николая I по отцу, а по матери — правнучкой Александра Пушкина.

Венчание пройдет в частной часовне в его усадьбе в Девоне уже этим летом. Сообщается, что ближайшие родственники лорда, принц Эдвард и его супруга Софи, не будут присутствовать на торжестве. Под венец мужчин поведёт бывшая супруга Маунтбаттена, которая все эти годы поддерживала бывшего мужа.

Как рассказали женихи, под венец они пойдут не в смокингах, не станут танцевать на свадьбе первый танец, а гостей вместо торта ожидает сыр.