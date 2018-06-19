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Потомок Пушкина и кузен Елизаветы II вступит в брак с мужчиной
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Потомок Пушкина и кузен Елизаветы II вступит в брак с мужчиной 

Деловая газета «Взгляд» 19 июня 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Первая в истории королевской семьи Великобритании однополая свадьба состоится этим летом — троюродный брат королевы Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен решил вступить в брак с Джеймсом Койлом.
Два года назад 55-летний кузен Елизаветы II совершил каминг-аут, признавшись в гомосексуальности. На такой шаг мужчина решился ради того, чтобы быть вместе с Койлом. Для лорда это станет вторым браком: он прожил 16 лет с Пенни Маунтбаттен, у них родились три дочери. Пара развелась лишь в 2011 году, передает РИА «Новости».
Лорд Ивар Маунтбаттен — внук графини Надежды Михайловны де Торби, которая была правнучкой императора Николая I по отцу, а по матери — правнучкой Александра Пушкина, сообщает Daily Mail.
Венчание пройдет в частной часовне в усадьбе лорда в Девоне уже этим летом. Сообщается, что его ближайшие родственники, принц Эдвард с супругой Софи, не будут присутствовать на торжестве. Под венец мужчин поведет бывшая супруга Маунтбаттена, которая все эти годы поддерживала бывшего мужа.
Как рассказали женихи, под венец они пойдут не в смокингах, танцевать на свадьбе первый танец не станут, а гостей вместо торта ожидает сыр.
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