Потомок Пушкина и кузен Елизаветы II вступит в брак с мужчиной

Первая в истории королевской семьи Великобритании однополая свадьба состоится этим летом — троюродный брат королевы Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен решил вступить в брак с Джеймсом Койлом.

Два года назад 55-летний кузен Елизаветы II совершил каминг-аут, признавшись в гомосексуальности. На такой шаг мужчина решился ради того, чтобы быть вместе с Койлом. Для лорда это станет вторым браком: он прожил 16 лет с Пенни Маунтбаттен, у них родились три дочери. Пара развелась лишь в 2011 году, передает РИА «Новости»

Лорд Ивар Маунтбаттен — внук графини Надежды Михайловны де Торби, которая была правнучкой императора Николая I по отцу, а по матери — правнучкой Александра Пушкина, сообщает Daily Mail.

Венчание пройдет в частной часовне в усадьбе лорда в Девоне уже этим летом. Сообщается, что его ближайшие родственники, принц Эдвард с супругой Софи, не будут присутствовать на торжестве. Под венец мужчин поведет бывшая супруга Маунтбаттена, которая все эти годы поддерживала бывшего мужа.

Как рассказали женихи, под венец они пойдут не в смокингах, танцевать на свадьбе первый танец не станут, а гостей вместо торта ожидает сыр.