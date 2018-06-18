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Потомок Пушкина сыграет первую в британской королевской семье гей-свадьбу
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Потомок Пушкина сыграет первую в британской королевской семье гей-свадьбу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В британской королевской семье состоится первая однополая свадьба. Троюродный брат королевы Елизаветы II лорд Ивар Маунтбеттен свяжет себя узами брака со своим избранником Джеймсом Койлом, сообщает Daily Mail.
Лорд Ивар Маунтбеттен является внуком графини Надежды Михайловны де Торби, которая была правнучкой императора Николая I по отцу, а по матери — правнучкой Александра Пушкина. Для лорда это станет вторым браком: он прожил 16 лет в отношениях с Пенни Маунтбеттен, у них родились три дочери, пара развелась лишь в 2011 году. В 2016 году кузен королевы открыто заявил о своей гомосексуальности.
Бывшая супруга не только поддержала решение лорда, но и собирается отвести его на свадебной церемонии к алтарю. По ее словам, это была идея их дочерей, 22-летней Эллы, 20-летней Аликс и 15-летней Лули. «Ивар стал куда более спокойным и добрым. Он научился хорошо готовить. Он, наверное, даже не понимал, как сильно мучился из-за того, что скрывал свою ориентацию», — отметила Пенни.
Мужчина признался Пенни в бисексуальности еще до вступления в брак, но она приняла это из-за большой любви к мужчине. Тем не менее, когда Ивар начал уделять внимание мужчинам, она пристрастилась к алкоголю.
Маунтбеттен отметил, что сам настоял на свадьбе, так как Джеймс никогда не был женат. Он добавил, что друзья и родные приняли его выбор: «Все мои друзья смеялись, когда я говорил им, что встретил кое-кого, и это парень. Но при встрече Джеймс их очаровывал, а один друг мне сказал, что если бы был геем, точно бы за ним приударил».
Церемония состоится этим летом в домовой часовне поместья Маунтбеттена в графстве Девон. Она пройдет только в присутствии родных и близких «без разрезания торта, двух фигурок в смокингах на нем, белых голубей и первого танца», говорится в сообщении. После нее состоится вечеринка для 120 приглашенных друзей.
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Женский форум  Ещё 14 источников 
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