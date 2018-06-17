В британской королевской семье сыграют гей-свадьбу

Этим летом впервые в истории британской королевской семьи состоится однополая свадьба. Двоюродный брат королевы Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен собирается официально сочетаться браком со своим возлюбленным Джеймсом Койлом.

Как сообщает The Daily Mail, скромная церемония пройдет в частной часовне в семейной усадьбе в Девоне. Причем к алтарю 55-летнего лорда Ивара поведет бывшая супруга Пенни, с которой он прожил 16 лет и которая с огромным энтузиазмом поддерживает этот союз. В интервью изданию женщина рассказала, что инициаторами свадьбы стали их дочери 22-летняя Элла, 20-летняя Аликс и 15-летняя Лули. А сам лорд Маунтбаттен заявил, что решил вступить в брак ради 56-летнего Джеймса, у которого никогда не было семьи.

Ранее Пятый канал рассказывал о 78-летнем британском священнике Филип Клементсе вступившим в брак с молодым мужчиной, чтобы попытаться заставить своих коллег из английской церкви пересмотреть взгляды на однополые браки.