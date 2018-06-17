Больше не скрываются. Джош Дюамель на свидании с Эйсой Гонсалес

Джош Дюамель (45) и Ферги (43) расстались в сентябре прошлого года после 8 лет брака. Но актер горевал не так долго: уже в феврале в Сети появились слухи о том, что голливудский красавчик закрутил роман с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес (28) («От заката до рассвета», «Малыш на драйве»).

Правда, подтверждения этим слухам долгое время не было. Но вот уже несколько раз пару замечают вместе. Недавно папарацци подловили актеров на свидании в Калифорнии. Говорят, они постоянно обнимались, не стесняясь внимания окружающих.

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Инсайдеры заявили, что пара вместе уже несколько месяцев, но старатся не афишировать свои отношения.

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А вот Ферги переживала развод не так легко. После расставания певица выпустила клип, посвященный своему бывшему, а потом и вовсе расплакалась на интервью, говоря о нем. «Я это не планировала. Я хотела прожить в браке до конца своих дней… Я люблю Джоша, он отец моего ребенка», — призналась тогда Ферги.

https://youtu.be/DZgEnj2Egbo

Напомним, сейчас супруги воспитывают сына Аксла, который появился на свет в 2013-м.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bolshe-ne-skryvayutsya-dzhosh-dyuamel-na-svidanii-s-ejsoj-gonsales/