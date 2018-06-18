Кто из партнеров быстрее охладевает к сексу

Здоровое либидо часто становится залогом стабильных отношений в паре, однако проблемы могут начаться, когда один из партнеров постепенно охладевает к сексу. Британские ученые из университета Саутгемптона провели новое исследование, направленное на изучение сексуального интереса у современных граждан, и его результаты оказались весьма занимательными.

В опросе, затрагивающем сексуальную сферу жизни, приняли участие более 10 тысяч добровольцев. Как оказалось, женщины в четыре раза чаще мужчин теряют интерес к сексу в отношениях, которые длятся дольше года. В этом виноваты разнообразные причины — социальные и личные факторы, а также проблемы со здоровьем и сексуальное насилие в прошлом.

Оказалось, что одна из шести женщин и один из 33 мужчин на определенном моменте своей жизни пострадали от сексуального насилия. Женщины часто отказываются от секса, если в доме находятся маленькие дети. Иногда они теряют эмоциональный контакт или испытывают стеснение при желании обсудить с партнером сексуальные фантазии. Это негативно влияет на либидо, что в итоге провоцирует серьезные проблемы в отношениях.

Часто на интерес к сексу влияет возраст человека, например, мужчины становятся незаинтересованными в интимном плане отношений в период от 35 до 44 лет, а женщины — от 55 до 64 лет. Только 15% мужчин, состоявших в долговременных отношениях, отметили, что не имели сексуального влечения три и больше месяцев подряд, а женщин с таким мнением оказалось больше — 34%.

Сексуальные проблемы в отношениях могут возникнуть в любой паре, и сексологи не имеют одного рецепта их решения для всех случаев. Чтобы разрешить эту ситуацию, следует обнаружить глубинную причину, а затем повышать интерес партнера к сексу при помощи постоянного общения.