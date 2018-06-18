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Все индусы делают ЭТО, или Настоящая индийская свадьба
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Все индусы делают ЭТО, или Настоящая индийская свадьба 

Bigpicture.ru 47 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Пишет Юлия Бурулёва aka hirosima: «Привезла кучу фотографий из Индии, с очень яркой свадьбы Дипшики и Утсава в Калькутте. Три дня ярких красок, ярких запахов и ярких эмоций.
Хоть фотографий в этом посте очень много — надеюсь, просмотр будет совсем не скучным — вы погрузитесь в другую культуру, в другую эстетику и увидите, как же происходит настоящая индийская свадьба в самой настоящей Индии».
Источник: Жжурнал/hirosima
1. Начну в той хронологии, в которой всё происходило и снималось. Чтобы вам было понятнее — что да как в индийских традициях. Сцена первая. Во дворе гостиницы, в которой поселились все гости и родственники невесты, — суматоха. Кто-то кушает, кто-то бреет лицо с помощью специального брадобрея, забавные официанты разливают кофе или масала-чай всем желающим…
12. А тем временем в отдельном зале невесту и всех девушек украшают специальными рисунками хной — мехенди. У Невесты Дипшики рисунки, конечно же, самые сложные и красивые.
20. Старшие женщины поют песни и совершают специальные обряды…
23. Дети забавляются с драгоценностями.
24. Невеста готова к первому выходу в свет. Вечером ее семья встречается с семьей жениха, чтобы в неформальной обстановке познакомиться, пообщаться, да и просто потанцевать.
26. Вечеринка! Жених поет для невесты романтическую приветственную песню, а потом все, конечно же, танцуют! Это же Индия
39. Пригласительные на свадьбу.
40. На следующий день мы едем сначала на церемонию дарения подарков, где родственники не скупятся на золото, жемчуга и дорогие украшения. Индийцы вообще очень любят драгоценности — и чем больше, тем лучше.
53. А затем нас всех ждет невероятное представление. Невероятное — потому что все номера в нем исполняли не профессиональные нанятые артисты, а друзья и родные жениха и невесты.
70. Мама невесты и ее зять (муж старшей сестры) поют для невесты.
71. Невеста растрогана до слез… Да чего уж там — даже я была растрогана.
76. А когда показывали слайд-шоу из детских фотографий — не выдержал даже жених
79. А потом жених Утсав и сам вышел на сцену — спеть песню для любимой.
81. Первый танец молодых.
86. Церемония обмена кольцами. Кажется, она заимствована больше из европейской традиции — для индийцев она носит скорее зрелищный характер. Основная церемония, после которой жених с невестой становятся мужем и женой, выглядит по-другому и происходит на третий день свадьбы.
89. Ну а детям, как обычно, не до трогательных моментов — они просто бесятся)
91. Третий день. Раннее утро. Невесту обмазывают разными смесями из куркумы, кефира и еще чего-то неопознанного, таким образом благословляя ее…
97. А этот очаровательный малыш — любимый пес невесты Тайсон. Он уже неоднократно мелькал на других фото. Здесь же он готовится к торжественной церемонии. Сидит, ждет. Нарядный.
98. А невеста пока не готова. Лучшие визажисты Калькутты колдуют над образом…
100. Она надевает на себя лучшие украшения.
— Это всё золото? — спросили мы. — Олл гольд энд даймондс, — ответила Дипшика.
В общем, все эти браслеты, серьги и кольца — не какие-то там стекляшки, а самые настоящие бриллианты.
105. Помолвочное кольцо.
106. Готова!
109. С любимчиком Тайсоном.
110. Дипшика в ожидании церемонии и приезда жениха.
111. Зал готов к торжеству.
115. Прибытие жениха. Его уже встречают друзья и родственники приветственными танцами, шумом и боем барабанов.
122. Жених идет на церемонию. Его задаривают драгоценностями, поют ему песни, танцуют вокруг него и благословляют. Всё очень ярко и шумно.
137. Он заходит на специальный пьедестал. Наступает кульминационный момент. Сейчас должна появиться невеста. Этот момент на индийских свадьбах ключевой, и каждая семья старается оформить его максимально эффектно.
138. И вот — под прекрасную музыку, в ореоле летящих конфетти, появляется ОНА! Не просто выходит, а выезжает на троне, который медленно движет ее к жениху.
140. Начинается! Жених с невестой, стоя на пьедестале в окружении толпы родственников и друзей, должны обменяться украшениями — специальными ожерельями из жемчуга, надев их на шею друг другу. Вот теперь они муж и жена!
148. Заключительная часть церемонии — брамин (что-то вроде нашего священника) проводит ритуал благословения. В течение примерно полутора часов вокруг жениха и невесты читаются молитвы, жгутся благовония и т.д.
159. Ну а дети по-прежнему резвятся.
161. А в конце добавлю несколько фотографий меня на этой свадьбе. Сестра невесты любезно предоставила мне свои сари, чтобы я тоже могла почувствовать себя настоящей индийской женщиной
162. Я и мой сын Валентин, которого я специально привезла, чтобы приобщать к прекрасному
163. Я и моя подруга Ириша зажигаем вместе с гостями на вечеринке. Удержаться было невозможно.
165. Я, Ириша и прекрасная Дипшика.
166. Я и Тайсон.
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