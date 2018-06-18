Татьяна Терешина: готова разделять любовь с бывшими и их спутницами

Певица Татьяна Терешина готовится вскоре выйти замуж и, как большинство невест, много размышляет о любви. Она не скрывает лица своего избранника, отмечая, что он непубличный человек. Оказалось, что ее вдохновляют отношения американской коллеги Дженнифер Лопес с мужчинами.

Когда человека счастлив, он готов делиться радостными эмоциями со всем миром. 39-летняя экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина не считает, что после расставания людям нужно становиться врагами, особенно при наличии общих детей. Она опубликовала фото Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса , отметив, что очень любит эту пару: «Глядя на этих влюбленных, у меня появляется улыбка и какое-то родственные ощущение и понимание, как это бывает. Общие дети, общие семьи и даже Марк Энтони рядом. Я точно такая же. Моей любви и тепла так много, что я готова разделять их с бывшими и с их спутницами. Жаль, не все этого хотят в ответ».

Терешина также разместила в своем микроблоге снимок, на котором запечатлена в постели со своим женихом. По ее словам, для нее счастье — это когда все довольны, в частности бывшие возлюбленные. Среди прочего, Татьяна назвала его составляющими доверие в паре и стремление улучшить общую судьбу, желание родить общих детей, «чтобы стать еще роднее». Знаменитость считает, что счастье и огромная популярность вовсе не тождественные понятия. В качестве примера она назвала трагическую судьбу голливудской актрисы Мэрилин Монро . Певица подчеркивает, что для встречи с «второй половиной» нужно изначально научиться быть счастливой наедине с собой, поскольку «мужчина не влюбится в ищущий взгляд женщины»: «Важно уметь достойно прощаться „с прошлым“. А уж тем более не ввязываться в ужасные вялотекущие отношения с женатыми, ради денег с нелюбимыми, с людьми, которые вытирают о вас ноги и т.п. Не отпустив одно, не придет другое. Любовь от противоположного пола приходит тогда, когда она уже есть в вас самих».

Татьяна Терешина не верит в справедливость фразы «счастье любит тишину» и называет ее глупой. Она акцентирует внимание на необходимости обвинять в негативных событиях кого-то другого, а не себя самого. Селебрити уверена — счастьем необходимо делиться, а чужим — восхищаться. Ее слова нашли отклик среди подписчиков: «Удивительно наткнуться на свои мысли в чьей-то ленте». «Хорошо сказано, но не думаю, что надо напоказ выставлять свои чувства, это неправильно, как по мне». «Мы так добры… Пока счастливы!»

«Интересно читать ваши посты всегда!» «На 100% верно! Придерживаюсь такого же мнения! Жаль только, что большинство из нас мудреет с опытом. Тогда не было бы бывших». «Сохраню этот пост! Гениально! Счастья много-много!» Но далеко не все представители шоу-бизнеса хорошо общаются со своими бывшими возлюбленными. На днях телеведущая Ирена Понарошку выразила противоположную точку зрения — она считает дружбу с бывшими чем-то ненормальным.