Хейли Болдуин и Джастин Бибер страстно целовались на набережной

Поклонники до последнего надеялись, что Джастин Бибер и Селена Гомес воссоединятся, однако этого не произойдет — певец уже нашел себе новую возлюбленною. Ей стала его подруга детства — Хейли Болдуин . Несколько недель пара подогревала слухи о своем романе, а на днях была замечена за страстными поцелуями. Видео опубликовало одно из зарубежных изданий.

Джастин и Хейли не скрывались от папарацци и поклонников. Наоборот, в тот день артист сделал несколько фотографий с фанатами. Снимки разлетелись по соцсетям.

Джастин Бибер с поклонниками

Напомним, что недавно влюбленные отдохнули вместе в Майями. Влюбленных запечатлели когда они были наедине. Сначала Хейли помогала Джастину вытираться после душа, а затем пара поспешила перекусить. На фотографиях видно, что звезды с особой нежностью и теплотой относятся к друг другу.