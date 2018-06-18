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Хейли Болдуин и Джастин Бибер страстно целовались на набережной
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Хейли Болдуин и Джастин Бибер страстно целовались на набережной 

Журнал ОК! 54 минуты назад
Поклонники до последнего надеялись, что Джастин Бибер и Селена Гомес воссоединятся, однако этого не произойдет — певец уже нашел себе новую возлюбленною. Ей стала его подруга детства — Хейли Болдуин. Несколько недель пара подогревала слухи о своем романе, а на днях была замечена за страстными поцелуями. Видео опубликовало одно из зарубежных изданий.
Джастин и Хейли не скрывались от папарацци и поклонников. Наоборот, в тот день артист сделал несколько фотографий с фанатами. Снимки разлетелись по соцсетям.
Джастин Бибер с поклонниками
Напомним, что недавно влюбленные отдохнули вместе в Майями. Влюбленных запечатлели когда они были наедине. Сначала Хейли помогала Джастину вытираться после душа, а затем пара поспешила перекусить. На фотографиях видно, что звезды с особой нежностью и теплотой относятся к друг другу.
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