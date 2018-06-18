Нюша решила слиться с псевдонимом в паспорте

Беременная певица и актриса Анна Шурочкина , в миру известная как Нюша, решила сменить имя. Теперь псевдоним 27-летней артистки стал её официальным именем.

Согласно информации телеграм-канала Star News, теперь известный всем псевдоним украшает графу «имя» в паспорте Шурочкиной.

О беременности Нюши стало известно недавно. Певица подтвердила, что находится в положении. При этом она отметила, что не хотела бы больше это комментировать. Она также выразила надежду, что все отнесутся к ситуации с пониманием и не будут распространять вымышленные подробности.