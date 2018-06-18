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Нюша решила слиться с псевдонимом в паспорте
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Нюша решила слиться с псевдонимом в паспорте 

News.ru 2 часа назад
Фото: Главный региональный
Беременная певица и актриса Анна Шурочкина, в миру известная как Нюша, решила сменить имя. Теперь псевдоним 27-летней артистки стал её официальным именем.
Согласно информации телеграм-канала Star News, теперь известный всем псевдоним украшает графу «имя» в паспорте Шурочкиной.
О беременности Нюши стало известно недавно. Певица подтвердила, что находится в положении. При этом она отметила, что не хотела бы больше это комментировать. Она также выразила надежду, что все отнесутся к ситуации с пониманием и не будут распространять вымышленные подробности.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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