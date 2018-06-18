Басков, Галкин и танцы под «Ленинград» в платье за 14 миллионов: как прошла свадьба 18-летней дочери миллиардера Чигиринского

18-летняя Ирина Чигиринская на минувших выходных вышла замуж за своего возлюбленного Мориса — смотрим первые фото с роскошной свадьбы!

Как сообщает портал StarHit, расшитое кружевом и драгоценными камнями платье невесты обошлось ей в 14 млн руб., а угощение для гостей — в 16 млн руб.

Не пропустил свадьбу младшей сестры и Мика Чигиринский, которому два года назад отец помог устроить не менее роскошную свадьбу. Другие фото гостей в шикарных нарядах ищи в галерее!

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Фото:Instagram