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Басков, Галкин и танцы под «Ленинград» в платье за 14 миллионов: как прошла свадьба 18-летней дочери миллиардера Чигиринского
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Басков, Галкин и танцы под «Ленинград» в платье за 14 миллионов: как прошла свадьба 18-летней дочери миллиардера Чигиринского 

WMJ.ru 30 минут назад
Фото: WMJ.ru
18-летняя Ирина Чигиринская на минувших выходных вышла замуж за своего возлюбленного Мориса — смотрим первые фото с роскошной свадьбы!
18-летняя дочь миллиардера Александра Чигиринского собрала на своей свадьбе российских звезд: Максима Галкина, Николая Баскова, Ани Лорак, Марину Юдашкину и других. Среди исполнителей, которые поднялись на сцену во время торжества в загородном гольф-клубе Эмина Агаларова, была и группировка «Ленинград» — посмотри, как лихо танцует невеста рядом с Сергеем Шнуровым!
Как сообщает портал StarHit, расшитое кружевом и драгоценными камнями платье невесты обошлось ей в 14 млн руб., а угощение для гостей — в 16 млн руб.
Не пропустил свадьбу младшей сестры и Мика Чигиринский, которому два года назад отец помог устроить не менее роскошную свадьбу. Другие фото гостей в шикарных нарядах ищи в галерее!
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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