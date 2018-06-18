Не хотим верить! Новые слухи о разводе Виктории и Дэвида Бекхэмов

Виктория (44) и Дэвид Бекхэм (43) — одна из самых знаменитых и красивых пар шоу-бизнеса, и не будем скрывать: мы их очень любим. Но в последнее время в зарубежных СМИ все чаще стала появляться информация о разводе Виктории и Дэвида.

Теории были всякие: сначала обвиняли во всем любовниц Дэвида, потом говорили, что чувства прошли, а где-то и вовсе писали, что Дэвид давно живет отдельно от семьи. Представитель Виктории опроверг все слухи: «Фальшивые новости распространяются в социальных сетях. Изданиям, которые решили опубликовать такой мусор, должно быть стыдно».

Но а как тогда объяснить, что Дэвид Бекхэм был в баре с другой женщиной прямо перед королевской свадьбой, куда пришёл с Викторией под ручкой? Напомним: накануне королевской свадьбы Дэвид отправился в ресторан, где был замечен с event-менеджером Карой Кебл-Уайт, которая отмечала свой день рождения в ресторане Soho Farmhouse. По данным журнала New, Кара даже опубликовала селфи с футболистом, подписав: «Спасибо за шоты!» Впрочем, эта фотография была тут же удалена из Интернета.

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И вот, вчера снова заговорили о разводе Бекхэмов, после того, как Виктория выставила фото одного Дэвида с детьми в Instagram. «А где Виктория? Почему вы не вместе?»; «Надеюсь это фото делала Виктория. Это единственное объяснение, почему она не с ними!».

А нас вот это фото не смущает: все-таки день отца, и логично, что в праздник Вики разместила фотографию мужа и детей.

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