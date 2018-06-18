Почему я все время влюбляюсь в мужчин, которые старше? Отвечает психолог

Есть пары, в которых разница в возрасте сразу бросается в глаза. Почему же в одних случаях это вызывает восхищение, а в других — возмущение?

Чаще всего наша реакция зависит от наших же стереотипов и отражает прежде всего наши внутренние страхи и комплексы. Кто-то, завидев рядом со зрелым мужчиной привлекательную девушку, шепчет с придыханием: «какая красотка» или «какой импозантный», а кто-то зло прошипит вслед паре что-то про «старого пердуна» и «безмозглую модельку». Мало, кто из прохожих, захочет остановиться и рассмотреть за фасадом возраста историю взаимоотношений двух любящих людей. Да и зачем это прохожим?

Полетт Годдар, История знает немало примеров прекрасных отношений в парах, где разница в возрасте была значительной: Чарли Чаплин Александр Вертинский и Лидия Циргвава (Вертинская), Эмманюэль Макрон и его жена Брижит. Общество всегда более благосклонно относилось к сочетаниям «взрослый мужчина — молодая женщина». Этому способствовали как исторический, так и социальный аспекты: чтобы женщина могла украшать брак, подчеркивая успех своего избранника, мужчина должен был обеспечить ей достойный уровень жизни. Но в современном мире все настойчивее проявляется новый тренд, когда молодой мужчина выбирает зрелую женщину.

Так что же скрывается за выбором партнера и почему, одних «тянет на молоденьких» в то время, как другие сознательно делают выбор в пользу партнера постарше?

Давайте рассмотрим основные стереотипы и услышим истории реальных людей.

Ситуация 1. Взрослый мужчина и молодая девушка. Стереотип: «ей нужны его деньги, а ему ее тело»

Помимо столь примитивного объяснения, способного разве что проиллюстрировать картинку в желтой прессе, существует множество чисто психологических потребностей, которые удовлетворяются в подобном союзе. Мужчина в возрасте, как правило, переживает некий кризис. И неважно, каких финансовых высот он достиг к этому моменту: и бизнесмен, и сантехник одинаково задумываются над тем, «что было, что будет и чем сердце успокоится». Разумеется, все ситуации индивидуальны. Кто-то только-только созрел для создания семьи и осознал радость отцовства, а у кого-то дети уже выросли, разрушив последние связи с супругой. Уже не надо обсуждать успехи сына и переживать за дочь, нет общих целей, на которые надо копить, и секс перешел в разряд супружеского долга. В любом случае, по достижению определенного возраста, меняется ритм жизни мужчины. Один «устал», другой, наоборот, «проснулся», но оба начали пересматривать свои ценности. Обоим нужен новый стимул и новая цель, в роли которых часто и выступает молодая женщина. И дело вовсе не в ее точеной фигурке и отсутствии целлюлита (это тоже стереотип). Дело в том, что с ней у мужчины нет «багажа», состоящего из его ошибок, «мне мама говорила», и «я ж тебя сто лет знаю». Мужчина начинает с чистого листа, часто действительно меняясь в лучшую сторону, а она смотрит на избранника с восхищением, стимулируя его главную эрогенную зону — мужское эго.

Девушку же мужчины постарше привлекают далеко не только деньгами и статусом. И «поиск фигуры отца» тоже не обязательное условие. Я сама, кстати, из тех женщин, которых всегда привлекали мужчины постарше. Первый муж был старше на 7 лет, второй — на 20, третий — на 13. Тенденция, однако.

С мужчиной постарше (я осознаю, что мы говорим про «среднюю температуру по больнице») женщине прежде всего интересно. И неважно, объездил он полмира, прочитал сотню книг или умеет виртуозно чинить кран и забивать гвозди. В любом случае, у него есть опыт. И он стимулирует главную эрогенную зону избранницы — ее мозг. Этот мужчина готов разговаривать и слушать. Его заряжает энтузиазм, с которым женщина рассказывает о своих делах. Она для него важнее, чем посиделки с друзьями (разговоры которых в этом возрасте от женщин и футбола уже перешли на анализы и проктологов). Он готов решать ее проблемы, потому что, чаще всего, это и не проблемы вовсе. Он научился быть внимательным и чутким любовником, в силу физиологических изменений способным на то, чем не мог похвастаться в молодости.

Моя чудесная подруга Анна, муж которой старше ее всего-то на смешных 15 лет, описала свои эмоции так: «Мужчина постарше привлекает тем, что дает возможность роста: каждый день тебе с ним интересно, ты как губка впитываешь знания, опыт, юмор, мировосприятие, пропускаешь этап „ошибок по молодости“. Жизнь становится насыщенной, более качественной».

Ситуация 2. Взрослая женщина и молодой мужчина. Стереотип: она покупает себе молодого самца, он — либо альфонс, либо маменькин сынок

Начнем с того, что современная успешная женщина может «купить себе самца», не вступая с ним в серьезные отношения. Если уж женщина заговорила о браке или даже свободном союзе — это явно не про товарно-денежные отношения.

Часто молодым мужчинам не хватает от ровесниц банального понимания. Со взрослыми женщинами им спокойней и комфортней. Такие партнерши уважают их границы, не пытаются поучать и не ждут предложения руки и сердца после первого же свидания. Как здорово сформулировал мой друг Михаил, избранница которого на 10 лет старше, «молодые девушки пытаются что-то кому-то доказать. Чужое мнение их очень волнует. В то время, как женщины старше, как правило, вступают в эти отношения для себя. И это просто какая-то отдушина».

Зрелые женщины осознают тот факт, что мужчин надо любить и жалеть. Их жизнь и так проходит в бешеной гонке от «надо» к «должен». И даже те «балбесы», которые прячутся от ответственности за экранами компьютеров и игрой в танчики, потому и прячутся, что им страшно от того шквала «ты-взрослый-теперь-давай» обязательств, к которым они не всегда готовы. Как мама мальчика имею моральное право, никого не обижая сказать, что мужчины взрослеют медленнее, и взрослеют, увы, не всегда. Но далеко не все молодые люди — беспомощные телята в поисках теплой мамкиной сиськи.

В молодых мужчинах есть напор и задор, которого так не хватает ровесникам зрелых женщин. У них еще нет больных мозолей, на которые нельзя наступать, и тщательно культивируемых «непрожитых переживаний» от прошлых отношений. Современные молодые люди умны и продвинуты, они готовы с жаром отстаивать свою точку зрения, и часто зрелая женщина чувствует себя рядом с ними девчонкой. Они часто прекрасно готовят сами и не требуют «диетический супчик». Молодые с радостью таскают своих женщин на руках и дарят им простые радости жизни. Ведь иногда поход в парк по эмоциональному заряду существенно превосходит ресторан высокой кухни. Говорю со знанием дела: попугаи в римском парке и поцелуи на скамейке запомнились лично мне больше, чем луковые шкурки в карамельном соусе за 75 евро (брр). И да, у них не болит спина после секса, они более раскованы: дают партнерше возможность проявить свою сексуальность и воплотить в жизнь фантазии, которые к 40 годам не дают нам, женщинам, покоя.

Откуда знаю? Из опыта. Я как раз та самая «зрелая женщина», которая всю жизнь выбирала мужчин постарше, а сейчас в счастливом союзе с 25-летним. И мой главный вывод — возраст в отношениях не главное. Главное, чтобы обоим партнерам было комфортно и радостно. И бог с ними, с прохожими. Главное, чтобы вы сами смогли за фасадом возраста разглядеть истинную суть друг друга.

Дорогая Вика, влюбляться — это всегда прекрасно. Если вам комфортно строить отношения с мужчинами постарше, то может и «лечить» это не стоит? История знает немало примеров удачных браков молодых женщин со взрослыми состоявшимися мужчинами. Если же вам действительно интересны причины, то вполне возможно, что вы зря списываете своего отца со счетов. Очень может быть, что пример «полноценной семьи» и «прекрасных отношений» ассоциируется у вас именно с вашим отцом, и вы подсознательно ищите мужчину, близкого по возрасту (и типажу?) к вашему папе. Возможно, в вашем понимании, именно этот мужчина способен защитить и создать желаемый уровень комфорта. Возможно, именно с таким мужчиной вам интересно общаться, восхищаться его достижениями и наслаждаться его вниманием. Рассуждать о возможных причинах можно до бесконечности. Мне кажется, если вы счастливы в ваших отношениях, то просто наслаждайтесь ими. В конце концов, возраст партнера не главное. Главное — ваши чувства.