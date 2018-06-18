Секреты женщин, которых не бросают мужчины

Что за тайна известна женщинам, которые никогда не жалуются на отсутствие внимания со стороны мужчин? В чем секреты женщин, которых никогда не оставляют любимые?

Понятно в целом, какая женщина будет считаться практически идеальной для любого мужчины: сексуальная, женственная, не страдающая ежевечерней головной болью и жестокими приступами ПМС. А если прибавить к этому умение сносно готовить, быть изумительной мамой и вести быт играючи, да еще и самостоятельно зарабатывать приличные деньги? Представить, что все ее родственники живут за тридевять земель и никак не отравляют существования, — и кажется, картина будет законченной. Так? Не совсем.

Даже от таких женщин, к сожалению, мужчины тоже уходят. Штамп в паспорте и общие дети тоже никого не способны удержать — это давно известная истина. Ни юный возраст, ни великолепная фигура, ни покладистый, спокойный нрав не дают никакой гарантии союза на долгие годы. Существуют ли еще какие-то качества, которые способны притягивать мужчин, словно магнитом? Да, и они известны.

Умение быть интересной

Первое и основное качество, объединяющее всех женщин, по которым годами сходили с ума мужчины, — умение быть интересной. Клеопатра, Мата Хари, Гала — муза Сальвадора Дали, Лиличка Брик — все они были бесконечно интересными, их характер и поведение будоражили воображение и очаровывали.

Заметим, ни одна из них не была красавицей в общепризнанном понимании. Феминисткам не стоит беспокоиться — можно быть совершенно равными с мужчинами и при этом оставаться загадочными. Мужская психология такова, что они от природы очень любопытны — им нравится выслеживать и охотиться, а если от женщины исходит устойчивое ощущение самоценности, за ней еще и приятно следовать.

Мало быть просто умной — нужно еще и уметь искусно демонстрировать подобное качество. К счастью, милой дурочкой больше не нужно притворяться — если мы говорим об общении с нормальными и здоровыми мужчинами. Это не значит, что нужно всюду и постоянно подчеркивать свои интеллектуальные возможности и по любому поводу спорить со своим спутником. Но иметь свое мнение, способность уместно блеснуть эрудицией — довольно важные качества, которых женщинам порой не хватает.

Удовольствие от самой себя

Речь вовсе не о самоуверенности или самолюбовании. Удовольствие от себя самой — это тихая и спокойная уверенность в своих лучших качествах и умение жить в гармонии с собой. Вы наверняка знаете, что у вас получается хорошо и что сделать, чтобы прийти в отличное расположение духа, не прибегая к посторонней помощи. Да, иногда мужчине бывает очень лестно утешить маленькую девочку с надутыми губками и сделать все, чтобы она рассмеялась. Но постоянно играть в эту игру наскучит кому угодно. Гораздо приятнее и интереснее находиться рядом с женщиной, которая источает спокойную уверенность в себе.

Собственные интересы

Женщина не может быть вечным отражением интересов своего мужчины — от этого она становится лишь бледной тенью, пустой и призрачной. Этого не должно быть. Любой женщине важно иметь собственные интересы и возможность заниматься собственными делами. Это может быть что угодно — от экстремального соло-дайвинга и управления самолетами до вышивки гладью по шелку. Главное — чтобы женщине было интересно заниматься любимым делом независимо от того, есть ли рядом мужчина, насколько долго длятся отношения, сколько у них детей и какого она возраста.

Умение делать и принимать комплименты

Не так уж много женщин умеют принимать комплименты — спокойно, с достоинством и благодарностью. Гораздо чаще можно видеть смятение и смущение, даже если похвалы внешности или характеру совершенно заслуженны. Мужчинам важно иметь возможность дарить подарки — пускай и словами. Если же этот подарок вызывает стеснение и скомканную, косноязычную фразу в ответ — в следующий раз они сделают его кому-то еще, кто будет в состоянии очаровательно улыбнуться и принять его без оговорок и оправданий. А следом — возможно, и другие подарки, более материальные, чем просто комплименты.

Хвалить тоже нужно уметь — даже самый сильный и взрослый мужчина иногда нуждается в том, чтобы ему сделали комплимент. Искренне это умеет делать только та женщина, которая знает, как принимать такие похвалы самой.

Понимание своей многогранности

Женщины-домохозяйки прекрасно управляются со своими обязанностями и совершенно не обращают внимания на другие свои качества. Женщины-руководители отлично могут решить любую производственную проблему, но совершенно не способны утешить плачущего ребенка или выслушать усталого мужчину. Примеры, конечно, очень условные, но они иллюстрируют одну мысль: никогда нельзя забывать обо всех своих гранях. Сравним женщину с бриллиантом: разве у него есть более важные и менее важные грани? Нет. В противном случае, если он обработан лишь наполовину, его стоимость резко падает. Да, это может требовать некоторых усилий со стороны женщины — и домохозяйка, и женщина-босс заняты безусловно важным делом. Но помнить о других качествах своей женской природы все же стоит — и тогда мужчина рядом тоже сумеет их разглядеть и оценить по достоинству.