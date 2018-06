Бена Аффлека похвалила экс-супруга

Звездная пара Бен Аффлек (Ben Affleck) — Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) не смогла решить противоречия и предпочла расстаться. Знаменитости уже давно в разводе, однако это не мешает Дженнифер напомнить о том, каким хорошим отцом является ее бывший супруг.

Our kids are lucky to have a dad who looks at them the way you look at them and loves them the way you love them, @benaffleck. #happyfathersday #threeluckykids #haveagreatday

Публикация от Jennifer Garner (@jennifer.garner)

17 Июн 2018 в 10:26 PDT Дженнифер Гарнер выложила в Insta очаровательный черно-белый снимок Бена Аффлека, в комментарии к фото не обошлось без комплиментов в сторону бывшего супруга. «Нашим детям повезло иметь отца, который смотрит на них так, как это делаешь ты, и любит их так, как ты любишь».

Бен тоже разместил послание в День отца. «У меня есть три причины, делающие этот день особенным, — написал он. — Счастливого Дня отца всем отцам и женщинам, помогающим им быть лучшими отцами. Нам всем невыразимо повезло».

Пара рассталась в 2015 году после 10 лет брака. По слухам, Джен стало известно об измене супруга. Ходили слухи об интрижке с няней. У Дженнифер и Бена трое детей — двенадцатилетняя Вайолет, девятилетняя Серафина и шестилетний Сэмюэль.

После публикации поста на Дженнифер обрушилась волна восхищенных комментариев от фанатов, которые отмечали ее силу и красоту и то, что она в полной мере служит ролевой моделью как для своих собственных детей, так и для других женщин. В прошлом году Дженнифер призналась, что все еще не готова к новым романам после разрыва с Беном.