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Горячие пары этого лета: Регина Тодоренко, Джастин Бибер, Настя Ивлеева
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Горячие пары этого лета: Регина Тодоренко, Джастин Бибер, Настя Ивлеева 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина и Влад познакомились благодаря театру. Вместе они получили роль в постановке Сергея Роста «Заложи жену в ломбард». Многочасовые репетиции и время, проведённое на сцене, сблизили возлюбленных. Регина рассталась с продюсером Никитой Трякиным, а Влад — с женой Ксенией Данилиной. Правда, долгое время отношения артисты тщательно скрывали, но несколько дней назад Регина подтвердила доводы поклонников. В Инстаграм телеведущая выложила фото из Лондона. Она, сидя на мосту, обнимает Топалова, а под снимком — милые смайлики сердечка и влюблённой пары.
Настя Ивлеева и Элджей
О личной жизни этих двоих почти ничего неизвестно. Но стоило Анастасии появится на обложке нового трека Элджея «360», как поклонники сразу записали их в список новых парочек шоу-бизнеса. Правда, сами артисты их вопросы и комментарии игнорировали. Но, честно говоря, отношения они скрывали плохо. Милое общение на Премии Муз-ТВ, совместные фото, комментарии в виде сердечек, их выдавали. Видимо, Настя и Элджей тоже так подумали и одновременно решили выложить фото, на котором девушка обнимает певца и очень мило улыбается. И, знаете, как они его подписали? Правильно,!
Ариана Гранде и Пит Дэвидсон
Впервые об отношениях Арианы и Пита стало известно из Инстаграма актёра — он выложил совместное фото с певицей, на котором они, одетые в мантии, стоят в обнимку и улыбались. С тех пор прошло не больше месяца, а возлюбленные уже объявили о помолвке. Рано, скажите вы, а, вот, друзья артистов уверяют, что они созданы друг для друга. Всё свободное время проводят вместе, Ариана во всём поддерживает Пита, а тот даже сделал в её честь две татуировки. Что ж, поклонникам ничего не остаётся, кроме как порадоваться за своих кумиров и с нетерпением ждать свадьбы.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Когда-то Джастин уже встречался с Хейли Болдуин, но, видимо, между ним вновь вспыхнули чувства, и они решили начать всё заново. Впервые артистов подловили на улицах Майями, когда они прогуливались по городу, а ещё их не раз видели вместе на разных мероприятиях. Сначала было видно, что Джастин и Хейли держали дистанцию, но потом решили, что нет смысла скрывать свой роман. Поэтому вчера в сеть попало видео, на котором певец нежно целует девушку прямо у всех на глазах.
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Женский форум
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