Мужской взгляд: «Она была поплавком на одной из дорожных точек»

Это были стабильные нулевые. Основная масса населения сидела на нуле. Я работал в одном загадочном таксопарке таксистом, или, как говорили тогда, бомбардировщиком — Москву бомбил. Избавлял от денег нарождающийся средний класс. А Она? Она была поплавком на одной из дорожных точек. Так называли зазывал на просмотр девушек легкого поведения.

Мы с ней были на самой низкой ступени иерархической лестницы стабильных нулевых.

Я предпочитал работать по ночам. Ночная Москва резко контрастирует с Москвой полуденной. Возможно, мне не хватило того разгульного образа жизни, который оживает с наступлением сумерек, а возможно, это дань литературе, которую привила мать. Так или иначе, но судьба привела меня на перекресток двух дорог, где стояла поплавочком моя девочка.

Вы когда-нибудь задумывались куда смотрит женщина при знакомстве с мужчиной? А куда смотрит мужчина? Женщина, как говорят одни, смотрит на попку, на руки. Однажды я услышал: «Ах, если бы ты знала, какие у него красивые руки». (Таксисты — народ неодушевленный, как приложение к машине. Что только ни приходилось слышать! Прости Господи, не смею повторить.) Мужчина так и норовит при знакомстве заглянуть за пазуху: а вдруг подделка?

А мы, когда встретились, смотрели в глаза и не могли оторвать взгляда. Будто время остановилось, повернуло вспять. И мне не пятьдесят с хвостиком, а ей не тридцать. У нас была шикарная разница в возрасте — 23 года. Такая разница была у Тютчева с Денисьевой, и их, и нас не признавали в свете, а нас так еще и при свете. Она стыдилась того, чем зарабатывала на жизнь. Да и я стыдился тоже тогда, сейчас не стыжусь. Помню, до знакомства с ней у меня рождались такие строки:

Затянувшееся лето,

Утром слышно соловья, –

От заката до рассвета

Протекает жизнь моя.

Я делю ее на пробки

На московских мостовых,

Я делю ее на робких,

Наглых, пьяных и хромых,

На хорошеньких девчонок,

Торопящихся домой,

Надоевших до печенок

Постовых на мостовой,

На столичных проституток –

Смотрят наглые в глаза –

Я в ночное время суток

Отпускаю тормоза…

Я Козерог, она Телец — идеальная пара. Когда ауры соприкасались, дрожь волной проходила по всему телу. Она не говорила люблю. Тельцы скрывают свои эмоции. Козероги в этом расточительнее. Я повторял без конца о своей любви, называл родненькой. Мы мечтали о совместном ребёнке. Она говорила — он будет красивый, как я, и умный, как ты. Я отвечал: а если наоборот? И хохотали оба!

Все встречи на земле не случайны. Эта встреча была мне подарком от Господа и наказанием за совершенные грехи. Несмотря на всю греховность наших встреч, эти несколько лет были самыми счастливыми годами моей жизни.

А через год я написал:

Неизбежно это расставанье

В молодую осень у крыльца –

Милое беспутное созданье –

Нежное созвездие Тельца.

Сентябрем оплавленные свечи

Незаметно гаснут у ворот –

Это в молодости время лечит –

В зрелости иначе все течет.

Неизбежно это расставанье,

Как и все, что связано с тобой –

Милое беспутное созданье –

Чистый свет

И крест тяжелый мой.

Думал, что уйду раньше я, при такой разнице в возрасте это естественно. Но случилось иначе. Она ушла неожиданно. Её просто не стало на земле. Сначала было очень больно, потом боль притупилась. Теперь мне часто снится сон, странный и мучительный — вижу стену, высокую стену — и нет в ней прохода. Голос её слышу — зовёт, но не перепрыгнуть, не перелететь и нет стене конца и края.

Её дочь обратилась на днях. От мамы ноутбук остался. Говорит — сотрите его память и продайте. Хорошо говорю, сотру. А у самого рука не поднимается. Сказал, что продал и денег дал. Счастливая…

А недавно кошечку приобрел странную. Смотрит сурово, осуждающе, не любит, когда на руки беру. Сама решает, когда подойти, чтоб погладил, и не смею отказать. Так вот эта кошечка живёт теперь на ноутбуке, только поесть на кухню ходит, покушает — и бегом назад. Как-то попробовал из-под неё комп вытащить, шипеть стала, когти выпустила, не подпустила. В том компе фотки — я родненькую голенькую снимал в самом расцвете сил, 33-х лет от роду, на память. Может, и правда души переселяются?

Не родненькой ли это душа?

Не стереть эту память!