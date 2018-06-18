10 мудрых мыслей от Бейонсе, которые заставят вас посмотреть на все по-новому

«Мир увидит вас такими, какими вы сами себя представляете, и будет относиться к вам так, как вы относитесь к себе. Боритесь за то, во что вы верите, ставьте цели и добивайтесь их, но не забывайте, что порой нужно давать себе отдохнуть. Позволяйте тому, чего вы хотите, случиться без чьего-то разрешения».

«Ваша ценность определяется только вами. Вы не должны опираться на чьи-то слова, чтобы понять, кто вы».

«Самое притягательное в женщине — это ее уверенность. Вы можете быть красивой, но если вы не уверены в себе, вам не стать сексуальной. Вы должны любить себя, и тогда вас будут любить другие. Не зацикливайтесь на мелочах, иначе вы будете скованными. Посмотрите на себя с другой стороны и тренируйтесь».

«Я верю в женскую солидарность, взаимопомощь и отзывчивость. Мы можем многому друг у друга научиться. Если вы считаете какую-то девушку красивой, просто подойдите и спросите совета о том, как вам достичь того же результата, вместо того чтобы завидовать и страдать. Это мое кредо».

«Ищи пути стать умнее и сильнее, стать преданнее и внимательнее к другим, восприимчивее и сознательнее к окружающим. Находи что-то, чему ты научился, что сделает тебя лучшим человеком».

«Реальность такова: иногда вы теряете. И вы никогда не будете слишком хороши для того, чтобы проиграть. Вы никогда не будете слишком взрослыми, чтобы проиграть. Вы никогда не будете слишком умными, чтобы проиграть».

«Почему вы должны причислять себя к какому-то типу женщин? Зачем навешивать на себя ярлык? Я просто женщина, и мне это нравится. Если вы интересный человек, разве это мешает вам быть одновременно сексуальной и умной?»

«Чтобы не свернуть с пути, я визуализирую свою цель. Я вижу образ того, чего хочу добиться в жизни — это очень важно, видеть эту картину, потому что все мы иногда устаем, расстраиваемся и бываем слабыми».

«Всегда смывайте косметику с лица. Не экономьте на хороших вещах. Не слушайте, что о вас говорят другие — завистники всегда найдутся. Смейтесь! Это полезно для тела и духа!»

«Я абсолютно уверена, что все женщины обладают равными возможностями. Смолоду девушек надо учить тому, что они сильны и способными стать теми, кем хотят. Каковым будет положение женщины в мире, зависит только от нас».