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В Черемушках раскроют секреты счастливой любви
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В Черемушках раскроют секреты счастливой любви 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Завтрашний вечер центр культуры и искусства «Меридиан» предлагает провести с пользой — там состоится семинар профессионального психолога Эльмиры Сафиной, посвященный сохранению и укреплению брака.
Опытный психолог раскроет секреты счастливой любви, поможет разобраться в причинах совершаемых ошибок и проблем, возникающих между мужчиной и женщиной в совместной жизни, а также научит грамотно разрешать семейные конфликты и строить открытые и искренние отношения.
Начало мероприятия назначено на 19:00. Вход в конференц-зал осуществляется по предъявлению распечатанного бесплатного билета, который можно получить, зарегистрировавшись на сайте «Меридиана».
Мои Черемушки: последние новости
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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