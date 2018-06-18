В Черемушках раскроют секреты счастливой любви

Завтрашний вечер центр культуры и искусства «Меридиан» предлагает провести с пользой — там состоится семинар профессионального психолога Эльмиры Сафиной, посвященный сохранению и укреплению брака.

Опытный психолог раскроет секреты счастливой любви, поможет разобраться в причинах совершаемых ошибок и проблем, возникающих между мужчиной и женщиной в совместной жизни, а также научит грамотно разрешать семейные конфликты и строить открытые и искренние отношения.

Начало мероприятия назначено на 19:00. Вход в конференц-зал осуществляется по предъявлению распечатанного бесплатного билета, который можно получить, зарегистрировавшись на сайте «Меридиана».