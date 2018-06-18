Скандальный рэпер подло напал на страдающего Шнурова

Популярный среди молодежи рэпер, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, жестко высказался о разводе лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова с супругой Матильдой. Юноша отметил, что изменить любимой супруге, расстаться с ней, а потом говорить о том, что таких как она много — это настоящая подлость.

Гнойный опубликовал дисс (современный вариант эпиграммы) на Шнурова на сайте YouTube. В незамысловатом ролике рэпер распекает певца за эгоцентричность и половую распущенность.

"Когда Сережа Шнуров предал жену не было б никого, кто это опроверг. — начинается первый куплет дисса — Недельку поныл, что просрал мечту: дорогая, я такой конченный человек. (…) Но, сидя на веранде своей московской квартиры, он строчил уже совсем другое: да ***, что предал родная, таких ***, как ты у меня будет столько, я ведь Сережа Шнур…".

Также юноша отмечает, что Сергею не стоило «менять мечту на пять минут сомнительного секса». Он язвительно называет артиста «гигантом духа», «жалким одиноким стариком в оранжевых легинсах». В конце клипа Гнойный символично завязывает шнур в узел.

Отметим, что дисс — это выказывание неуважения к какому-либо лицу в форме текста, и обычно их пишут парами. То есть дисс — ответный дисс, поэтому, возможно, вскоре мы услышим реакцию Сергея на это подлое нападение рэпера.

Добавим, что Гнойный постоянно задирает отечественных звезд. К примеру, в апреле 2018 года юноша сделал дисс на блогера Николая Соболева . Музыкант обвинил молодого человека в том, что тот распространяет в Сети непроверенную информацию и не имеет своего мнения ни по одному из поднимаемых вопросов. После этого ролика, в Сети разгорелся настоящий скандал.

Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. «Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — сообщил певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу, так как из-за расставания он очень страдает. Позже Матильда подтвердила печальные новости. По неофициальным данным, причиной развода стали бесконечные измены музыканта.