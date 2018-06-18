Любит Шопена и носит шпильки: Андрей Чадов описал идеальную девушку

Популярный российский киноактер Андрей Чадов , звезда фильмов «Живой» и «Мафия: Игра на выживание» описал девушку своей мечты. Какой должна быть его избранница, артист рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР 24».

Откуда родом будет его потенциальная жена, по словам Андрея, ему совершенно все равно. «Когда любовь нагрянет, Ахтубинск или Ханты-Мансийск никакого значения не имеет», — отметил он.

При этом Андрей подробно описал культурные пристрастия своей потенциальной второй половины. Он предпочел бы, чтобы в ее мобильном телефоне звучал вальс Шопена, а не хит Тимати , и чтобы они любила мелодрамы, а не боевики.

«Мне нравится чувственность женщины», — пояснил свою категоричность артист.

Внешность девушки тоже имеет для него большое значение — не стал скрывать Чадов. На первое свидание, по его убеждению, девушка должна приходить на шпильках. «Мне нравится, когда женщина выше меня. Красоты должно быть много: высоко и видно издалека», — отметил актер и добавил, что в принципе ничего не имеет против, если девушка носит и кеды.

В бытовых вопросах Андрей тоже оказался готов к компромиссам. Так, по его словам, он будет чень рад, если его избранница будет готовить ему на обед борщ, но в случае чего готов и сам встать у плиты.

«Если сделает бутерброды, то я научу ее варить борщ. Я умею», — отметил актер.

Образ идеальной семьи Андрей еще не составил. «Это главный вопрос, на который я до сих пор не могу ответить, хотя мне уже много лет (Андрею 38 лет — Прим. ред). Все ведь из детства, и передо мной всегда были женщины, которые работали. Бабушки, мама — у них были какие-то амбиции, они горели своей работой. Мне интересно с такими женщинами, которые не сидят, не тупят в соцсетях, а самореализуются, развиваются, чем-то интересуются, задаются вопросом „что мы все здесь делаем“. С таким человеком интересно развиваться, жить, рожать детей», — говорит Чадов.

При этом, по словам актера, в этом вопросе есть «тонкая грань». Он признался, что у него были отношения с очень амбициозными женщинами, но это оказалось «не вариантом, потому что тогда дома разруха».

«Важно найти золотую середину во всем. А это самое сложное в нашей жизни», — заключил актер.

Полную версию интервью смотрите здесь.

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