Что никогда нельзя использовать вместо лубриканта

Да, в фильмах для взрослых чего только не использовали в качестве смазки, когда под рукой не оказывалось лубриканта. Но это не повод так делать, честное слово. Рассказываем, что так и напрашивается для этих целей, но на самом деле нет.

Детское масло

Если кажется, что детское масло настолько нейтрально, что никак не повредит, оказавшись внутри, то вы ошибаетесь. Детское масло повышает риск развития грибковых инфекций, а также — па-бам! — снижает эффективность презерватива.

Шортенинг

Если вы не знали, это растительный жир-разрыхлитель, который иногда применяют в выпечке. Так как он также на масляной основе, эта субстанция тоже не очень «кондом-френдли». Кроме того, в качестве лубриканта он совершенно не подходит. Он не слишком хорошо «скользит», так что для женщин он банально бесполезен. И так как шортенинг все-таки предназначен для теста, а не для влагалища, вызвать раздражение — раз плюнуть. Кстати, плевать как раз тоже не надо.

Слюна

Давай честно, мы все это видели. Ну, то есть так или иначе такой ход конем встречался нам в эротических романах и фильмах 18+. Но, по правде говоря, идея плохая. Во‑первых, слюна не очень подходящий лубрикант — в том смысле, что ее потребуется достаточно много, чтобы был, так сказать, эффект. Во‑вторых, как и незащищенный оральный секс, слюна может стать причиной развития инфекции.

Лосьон для тела

И крем для рук. Варианты, которые всегда валяются где-нибудь на прикроватном столике. Некоторым людям использование этих продуктов кажется хорошей идеей, потому что они же созданы для увлажнения. Но увлажнение не равно смазке. Не забывайте, что крем для рук или лосьон для тела могут негативно подействовать на pH влагалища. Особенно если это продукты с отдушкой.

Жидкое мыло

И снова нет. Если логика подсказывает, что очищающие свойства мыла не повредят слизистой, то вы ошибаетесь. Точно так же, как не стоит помещать жидкое мыло в нос, не стоит его помещать и во влагалище — это вызовет только раздражение чувствительной кожи. Для интимной гигиены тоже необходимо использовать только специальные средства.

Вазелин

Казалось бы, разве не для этого он был создан? Нет, однозначно не для этого. Вазелин используется для заживления. Он создает тонкий барьер на коже и не впитывается. Так, если использовать вазелин в качестве смазки, он останется на поверхности влагалища. Его также будет непросто оттуда вымыть, а минеральные масла в составе вазелина могут вступить в реакцию с резиной презерватива.

Кокосовое масло

Да, кокосовое масло — это действительно прекрасное средство во всех отношениях — для волос и кожи, но не для шикарного секса. Оно работает по тому же принципу, что и вазелин: несмотря на свои антибактериальные свойства, кокосовое масло может подействовать на флору влагалища и закупорить поры, а это вызовет раздражение кожи. Но если вы все-таки собираетесь использовать его в качестве лубриканта, убедитесь, что имеешь дело с настоящим кокосовым маслом.