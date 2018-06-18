Жена Антона Макарского поделилась теплыми семейными фотографиями из отпуска

Юную Машу Макарскую назвали настоящей моделью.

На размещенных снимках дети звездной пары — юные Маша и Ваня — позируют по пути на пляж, а также на фоне моря.

Жить нужно так, чтоб не грузом на плечи ложились года, а фундаментом твердым под ноги. Не знаю, чья цитата, но полностью поддерживаю автора,

— философски подписала снимки Виктория Макарская.

Напомним, Виктория и Антон Макарские вместе с 1999 года. Влюбленные обвенчались в 2000 году, а еще через три года официально оформили отношения. В 2012 году, спустя 13 лет совместной жизни, супруги стали родителями: Виктория родила дочь Марию. В 2015 году в звездной семье появился сын Иван.

К слову, не так давно Виктория и Антон Макарские стали героями телепередачи «В гости по утрам» — и среди прочего артист рассказал, что уже три раза уходил из семьи.

Фото: Instagram

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