Голливудские красавчики, которые поднимали руку на своих возлюбленных

О сложном характере Шона Пенна и его отношении к женщинам в Голливуде знает каждый. Сильнее всего его тяга к насилию проявлялась во время романа с Мадонной. Актер не раз поднимал на певицу руку. Были случаи, когда он избивал ее бейсбольной битой, связывал и насиловал. Свои действия Шон объяснял банальной ревностью и во всем винил «неверную» возлюбленную. Такое себе оправдание.

Чарли Шина рукоприкладство однажды довело до тюрьмы. В 2009 году он был задержан за нападение на свою жену Брук Мюллер. Актер накинулся на девушку с ножом и обещал убить ее. Хорошо, что ей удалось-таки вызвать полицию, иначе неизвестно, чем бы все закончилось.

В отношениях Памелы Андерсон и Томми Ли в конце 90-х кипели настоящие страсти. Влюбленные скандалили на не жизнь, а на смерть, расходились, сходились и снова сжигали мосты. Окончательно разойтись звездам удалось лишь в 2000 году. По словам источников из близкого окружения модели, она не смогла терпеть бесконечные побои и издевательства со стороны экс-супруга.

В мае 2016 года Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом. Уходя, актриса обвинила супруга во всех смертных грехах, в том числе заявила, что он поднимал на нее руку. Свои обвинения блондинка подкрепила фотодоказательствами: на протяжении нескольких дней она появлялась на публике со следами побоев на лице. Сам Джонни, свою вину категорически отрицал. Но несмотря на это суд все равно принял сторону Эмбер в данном вопросе.

Уэсли Снайпс

Мало кто об этом помнит сейчас, но в 90-е актриса Холли Берри встречалась с Уэсли Снайпсом. Их отношения закончились после серьезной ссоры во время которой актер ударил возлюбленную с такой силой, что та временно оглохла на одно ухо. Продолжать отношения с тираном Берри не стала, но и выносить сор из избы долго не решалась. Рассказать правду актриса смогла уже позже, в интервью одному глянцевому изданию.