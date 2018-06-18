Влюблены и счастливы: Джастин Бибер и Хейли Болдуин больше не скрывают свой страстный роман

Всего несколько дней назад 24-летний Джастин Бибер и 21-летняя Хейли Болдуин снова начали подогервать слухи о своем романе. Тогда парочку застукали вместе во время отдыха в Майами. По романтичным фото и так все было понятно без слов, но теперь же звезды и вовсе перестали скрывать свои отношения. Папарацци запечатлели их вместе во время прогулки. Джастин и Хейли не прятались и даже улыбались фотографам. Дальше — больше. Звезды позволили снять, как они целуются на набережной. Портал TMZ опубликовал эксклюзивные кадры с влюбленными.

Напомним, Джастин и Хейли были вместе в 2015-2016 годах. Интересно, на сколько сейчас хватит пары, как думаешь?

А кто из подружек Бибера тебе нравится больше всего?

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Фото:Global Look Press, Instagram, East News