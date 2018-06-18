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Фантазии и разговоры: что мужчинам так нравится в сексе?
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Фантазии и разговоры: что мужчинам так нравится в сексе? 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мужчины и женщины часто недопонимают друг друга, и секс не исключение. Вот о чем стоит подумать, чтобы ваша интимная жизнь стала еще лучше!
18+
1. Мужчины любят похвалу
Считается, что они так сильно захвачены собственным либидо, что не замечают ничего вокруг. На самом деле они тоже очень любят комплименты! Скажи ему, как хорошо он выглядит, а после секса — как хорошо он выглядит без одежды. А вот комментировать, например, размеры пениса или количество волос на голове стоит лишь в том случае, если там все хорошо.
2. У них много эрогенных зон  Помимо самых очевидных. Но мужчины стесняются направлять женщин, потому что боятся, что те вообще перестанут их касаться. Многие любят поглаживания груди, внутренней поверхности бедер, лица. И, конечно, ласки мошонки и промежности тоже никто не отменял!
3. Они приветствуют фантазии
Мужчины с радостью делились бы фантазиями, но боятся, что женщины будут их осуждать или высмеивать. Можно превратить это в игру: вы оба пишете свои желания на листочках, кладете в коробку, а потом достаете по одной. Если вам обоим нравится идея, воплотите ее. И, конечно, можно подстроить ее под себя.
4. Они любят разговоры
Реплики во время секса подогревают желание. Особенно если это разговоры в стиле 18+. Говорят, такие слова помогают мужчине представить себя римским гладиатором, а не банковским клерком.
5. Им нравится честность
Секс помогает снять стресс, но иногда он сам доставляет проблемы. Например, если ты говоришь, что тебя что-то не устраивает, он может принять это на свой счет. Но после откровенного разговора все становится хорошо.
6. Они любят приключения
Помимо привычной интимной связи, можно придумать разные допущения друг для друга. Например, ты можешь пользоваться любимыми секс-игрушками, а он — смотреть порно. При этом, поскольку у вас все взаимно и по договоренности, вы оба получаете удовольствие и не ревнуете.
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