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Героиню «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу назвали «отвратительным» другом
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Героиню «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу назвали «отвратительным» другом 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
В этом году «Секс в большом городе» отмечает 20-летний юбилей, поэтому о сериале вновь заговорили — и, как это часто бывает, заговорили не в позитивном смысле. «Секс в большом городе» не выдержал проверку временем — современные зрители сочли главную героиню, Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер, очень плохим другом.
Издание The Cut провело среди современных зрителей опрос, предложив назвать сцены из сериала, которые их больше всего задели — и многие отмечают, что больше всего их задевает поведение Кэрри Брэдшоу в отношении ее верных подруг:
«Я часто думаю про ту серию, где Кэрри была слишком занята, чтобы помочь Миранде, которая с травмой спины лежала голой на полу своей ванной комнаты… И вместо себя Кэрри послала Эйдана, а потом «извинилась», принеся Миранде гостинцы… и под этим предлогом начала снова рассказывать про себя!»
«Я всегда думала и продолжаю думать, что Кэрри на самом деле была отвратительным другом. Мужчины всегда были ее главным приоритетом, и меня это всегда в ней бесило».
В защиту своей героини в соцсетях решила выступить Сара Джессика Паркер, которая, в частности, отметила, что это просто пример подобран неудачно, и добавила: «Нет! Есть бесконечное количество примеров того, как Кэрри была очень хорошим другом для Миранды. Миранда не потерпела бы плохой подруги!»
попкорнnews
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