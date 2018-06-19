5 крутых мануальных техник в сексее

5 крутых мануальных техник в сексе

А вы знали, что когда доставляешь удовольствие мужчине с помощью ручных техник, то одновременно стимулируются до 70% эрогенных зон, утверждают психологи. Поэтому не стесняйтесь лишний раз пошалить у него в штанах, но только сперва узнайте, какие манипуляции гарантируют вам статус любовницы года!

Если вам кажется, что секс — это история только лишь о проникновении, то вы глубоко заблуждаетесь. Мануальные ласки, зачастую выступающие составными частями сексуальной игры, могут быть поданы и в качестве основного блюда. Если вы думаете, что ласки руками не смогут удовлетворить мужчину так, как это может сделать секс, эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets с удовольствием возразят, а еще расскажут о самых ярких мануальных техниках в сексе.

Как известно, мужчины любят глазами и неравнодушны к нежным женским рукам. А уж если эти руки доставляют ему несравнимое ни с чем удовольствие…

Мануальных техник существует просто бесчисленное множество, и они вовсе не сводятся к движению вперед-назад, как это привыкли делать сами мужчины.

Используйте смазку. Всегда и везде, запомните: лучше со смазкой, чем без нее. В случае с мануальной стимуляцией это правило особенно важно. Необходимо, чтобы ваши руки и член партнера были постоянно увлажнены, иначе о приятных ощущениях можно забыть.

Каждому мужчине свой обхват. Если вы уже долгое время встречаетесь с мужчиной, то наверняка знаете, какая степень обхвата ствола члена рукой ему больше нравится. Если же с мужчиной вы недавно и решили удивить его своими умениями, не спешите приступать к делу с нажимом, лучше уточнить все с самого начала. Не спрашивайте напрямую, но задавай косвенные вопросы: «Хорошо ли так?», «А что, если я сожму сильнее?» Так вы научитесь распознавать эмоции мужчины во время мануальных ласк и не причините ему болезненных ощущений по неосторожности.

Следите за ногтями. Подобно зубам во время орального секса, длинные или острые ногти могут поранить мужчину. Это не значит, что вы должны забыть о маникюре. Это значит, что при обращении к мануальным ласкам от вас потребуется максимум осторожности. Запомните несколько правил мануальных ласк, которыми не стоит пренебрегать:

И вот теперь можно перейти непосредственно к изучению техник. Из огромного большинства мы выбрали только самые эффектные. Для надежности можно сначала отработать каждую из техник на каком-либо предмете фаллической формы, будь то фаллоимитатор или даже банан. Не переживайте, если с первого раза не получится сделать тот или иной прием, вся ловкость придет во время тренировок.

Техника «Управление возбуждением мужчины»

Это одна из самых простых при выполнении техник, которая может произвести на мужчину большое впечатление. Она выполняется следующим образом: плотно обхватите головку эрегированного члена в кулак и с упором опустите руку вниз до основания ствола. Одновременно с этим вторая рука должна занять место первой на головке, и после того, как вы уберете первую руку, она должна точно так же опуститься вниз. Таким образом, попеременно меняя руки и выполняя эти простые движения, вы вызовете приток крови к головке полового члена и увеличите эрекцию, вследствие чего партнер может быстро достигнуть оргазма.

Если же вам нужно продлить удовольствие и отсрочить наступление оргазма, можете выполнить эту же технику в обратном порядке, то есть обхватив ствол у основания, с упором вверх, двигаться к головке. За счет оттока крови возбуждение мужчины уменьшается, и оргазм можно легко отсрочить.

Несколько простых советов: если вы видите что мужчина начинает ускорять или задерживать дыхание, напрягается всем телом, это значит, что он вплотную подошел к разрядке. Если вы не хотите, чтобы все закончилось в этот же момент, необходимо поменять технику или изменить скорость движения рук — это позволит уменьшить возбуждение.

Техника «Лодочка»

Тоже довольно простая, от техники «Управление возбуждением» отличается тем, что кулачки сменяются на открытые ладони, а степень обхвата становится немного менее интенсивной. Для выполнения этой техники необходимо соединить ладони между собой, чтобы они образовали «лодочку». Пропусти член мужчины между ладонями, при этом большим пальцем стимулируя наиболее чувствительные зоны: уздечку и шовчик на теле члена. Все движения необходимо выполнять с упором вниз, чтобы усилить возбуждение мужчины.

Техника «Красиво и быстро»

Выполняется следующим образом: запястья рук необходимо скрестить, обхватив обеими руками член партнера у основания, затем прокрутить руки на члене, одновременно с этим поднимаясь к головке. После этого снова скрещивайте запястья и с упором вниз опускайте руки к основанию члена, большими пальцами при этом стимулируя уздечку и мочеиспускательный канал. К любой мануальной технике можно подключить визуальный эффект. Для этой техники можно попробовать следующее: выполняя движения руками на члене, выгибайтесь телом, как бы проводя мужской орган между грудей. Это секретный прием, который всегда работает на все сто процентов.

«Техника лучших любовниц»

Одной рукой держите член у основания, а второй обхватывайте ствол члена так, чтобы ваш мизинец смотрел вверх, прокручивающими движениями веди руку вверх к головке, затем переворачивайте руку так, чтобы на этот раз мизинец смотрел вниз, затем ведите руку вниз до основания, большим пальцем стимулируя уздечку и мочеиспускательный канал. После этого руки необходимо поменять и зеркально повторить то, что вы уже сделали одной рукой. Прокрутить, перевернуть и с нажимом опустить. Эта техника хороша тем, что стимулирует большое число эрогенных зон на члене мужчины: вы ласкаете и основание члена, и ствол, и головку. Так что выполняя эту технику правильно, вы доставите своему мужчине незабываемые и, возможно, совершенно новые для него ощущения.

Техника «Пурпурная дымка»

Эта техника — смесь мануальных и оральных приемов, а значит, включаться в ласки нужно будет не только руками, но и ртом. Для начала необходимо обильно нанести лубрикант на член партнера, а затем руками скользить по стволу, стимулируя основание. В это время губами нужно как бы подсасывать купол головки. Многим девушкам нравится эта техника, потому что не приходится глубоко заглатывать член, а значит, рвотного рефлекса можно избежать.

Одновременно с этим рукой (или двумя руками поочередно) сжимайте член у основания по принципу «сжали-расслабили», необходимо от трех до пяти таких сжатий. После этого нужно перехватить член практически у самой головки и в этот же момент выпустить член изо рта с характерным «чпоком», который придется мужчине по душе. Двигайте ладонь по члену вниз, слегка оттягивая крайнюю плоть к основанию, одновременно снова засасывая головку. Повторите весь цикл — столько раз, сколько потребуется до наступления оргазма.