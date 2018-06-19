Шаловливые ручки: 5 крутых мануальных техник в сексе

А ты знала, что когда доставляешь удовольствие мужчине с помощью ручных техник, то одновременно стимулируются до 70% эрогенных зон, утверждают психологи. Поэтому не стесняйся лишний раз пошалить у него в штанах, но только сперва узнай, какие манипуляции гарантируют тебе статус любовницы года!

Если тебе кажется, что секс — это история только лишь о проникновении, то ты глубоко заблуждаешься. Мануальные ласки, зачастую выступающие составными частями сексуальной игры, могут быть поданы и в качестве основного блюда. Если ты думаешь, что ласки руками не смогут удовлетворить мужчину так, как это может сделать секс, эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets с удовольствием возразят, а еще расскажут о самых ярких мануальных техниках в сексе.

Как известно, мужчины любят глазами и неравнодушны к нежным женским рукам. А уж если эти руки доставляют ему несравнимое ни с чем удовольствие…

Мануальных техник существует просто бесчисленное множество, и они вовсе не сводятся к движению вперед-назад, как это привыкли делать сами мужчины.

Запомни несколько правил мануальных ласк, которыми не стоит пренебрегать:

Используй смазку. Всегда и везде, запомни: лучше со смазкой, чем без нее. В случае с мануальной стимуляцией это правило особенно важно. Необходимо, чтобы твои руки и член партнера были постоянно увлажнены, иначе о приятных ощущениях можно забыть.

Каждому мужчине свой обхват. Если ты уже долгое время встречаешься с мужчиной, то наверняка знаешь, какая степень обхвата ствола члена рукой ему больше нравится. Если же с мужчиной ты недавно и решила удивить его своими умениями, не спеши приступать к делу с нажимом, лучше уточнить все с самого начала. Не спрашивай напрямую, но задавай косвенные вопросы: «Хорошо ли так?», «А что, если я сожму сильнее?» Так ты научишься распознавать эмоции мужчины во время мануальных ласк и не причинишь ему болезненных ощущений по неосторожности.

Следи за ногтями. Подобно зубам во время орального секса, длинные или острые ногти могут поранить мужчину. Это не значит, что ты должна забыть о маникюре. Это значит, что при обращении к мануальным ласкам от тебя потребуется максимум осторожности.

И вот теперь можно перейти непосредственно к изучению техник. Из огромного большинства мы выбрали только самые эффектные. Для надежности можно сначала отработать каждую из техник на каком-либо предмете фаллической формы, будь то фаллоимитатор или даже банан. Не переживай, если с первого раза не получится сделать тот или иной прием, вся ловкость придет во время тренировок.

Это одна из самых простых при выполнении техник, которая может произвести на мужчину большое впечатление. Она выполняется следующим образом: плотно обхвати головку эрегированного члена в кулак и с упором опусти руку вниз до основания ствола. Одновременно с этим вторая рука должна занять место первой на головке, и после того, как ты уберешь первую руку, она должна точно так же опуститься вниз. Таким образом, попеременно меняя руки и выполняя эти простые движения, ты вызовешь приток крови к головке полового члена и увеличишь эрекцию, вследствие чего партнер может быстро достигнуть оргазма.

Если же тебе нужно продлить удовольствие и отсрочить наступление оргазма, можешь выполнить эту же технику в обратном порядке, то есть обхватив ствол у основания, с упором вверх, двигаться к головке. За счет оттока крови возбуждение мужчины уменьшается, и оргазм можно легко отсрочить.

Несколько простых советов: если ты видишь что мужчина начинает ускорять или задерживать дыхание, напрягается всем телом, это значит, что он вплотную подошел к разрядке. Если ты не хочешь, чтобы все закончилось в этот же момент, необходимо поменять технику или изменить скорость движения рук — это позволит уменьшить возбуждение.

Тоже довольно простая, от техники «Управление возбуждением» отличается тем, что кулачки сменяются на открытые ладони, а степень обхвата становится немного менее интенсивной. Для выполнения этой техники необходимо соединить ладони между собой, чтобы они образовали «лодочку». Пропусти член мужчины между ладонями, при этом большим пальцем стимулируя наиболее чувствительные зоны: уздечку и шовчик на теле члена. Все движения необходимо выполнять с упором вниз, чтобы усилить возбуждение мужчины.

Выполняется следующим образом: запястья рук необходимо скрестить, обхватив обеими руками член партнера у основания, затем прокрутить руки на члене, одновременно с этим поднимаясь к головке. После этого снова скрещивай запястья и с упором вниз опускай руки к основанию члена, большими пальцами при этом стимулируя уздечку и мочеиспускательный канал. К любой мануальной технике можно подключить визуальный эффект. Для этой техники можно попробовать следующее: выполняя движения руками на члене, выгибайся телом, как бы проводя мужской орган между грудей. Это секретный прием, который всегда работает на все сто процентов.

Одной рукой держи член у основания, а второй обхватывай ствол члена так, чтобы твой мизинец смотрел вверх, прокручивающими движениями веди руку вверх к головке, затем переворачивай руку так, чтобы на этот раз мизинец смотрел вниз, затем веди руку вниз до основания, большим пальцем стимулируя уздечку и мочеиспускательный канал. После этого руки необходимо поменять и зеркально повторить то, что ты уже сделала одной рукой. Прокрутить, перевернуть и с нажимом опустить. Эта техника хороша тем, что стимулирует большое число эрогенных зон на члене мужчины: ты ласкаешь и основание члена, и ствол, и головку. Так что выполняя эту технику правильно, ты доставишь своему мужчине незабываемые и, возможно, совершенно новые для него ощущения.

Эта техника — смесь мануальных и оральных приемов, а значит, включаться в ласки нужно будет не только руками, но и ртом. Для начала необходимо обильно нанести лубрикант на член партнера, а затем руками скользить по стволу, стимулируя основание. В это время губами нужно как бы подсасывать купол головки. Многим девушкам нравится эта техника, потому что не приходится глубоко заглатывать член, а значит, рвотного рефлекса можно избежать.

Одновременно с этим рукой (или двумя руками поочередно) сжимай член у основания по принципу «сжали-расслабили», необходимо от трех до пяти таких сжатий. После этого нужно перехватить член практически у самой головки и в этот же момент выпустить член изо рта с характерным «чпоком», который придется мужчине по душе. Двигай ладонь по члену вниз, слегка оттягивая крайнюю плоть к основанию, одновременно снова засасывая головку. Повтори весь цикл — столько раз, сколько потребуется до наступления оргазма.

Чтобы процесс точно пошел как по маслу, мы предлагаем тебе вдохновиться страстью главных героев фильма «Мистер и миссис Смит» в ролике ниже.

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: Сцена из к/ф «Мистер и миссис Смит»