«Вот это уверенность!»: жена Уилла Смита заявила, что они никогда не разведутся

Актриса и режиссер Джада Пинкетт-Смит с 1997 года замужем за известным голливудским актером Уиллом Смитом , вместе они воспитывают двоих детей — дочь Уиллоу Камиллу Рейн Смит и сына Джейдена Кристофера Сира. 46-летняя женщина уверена — их отношения настолько крепки, что ничто не сможет их разлучить.

В сети часто обсуждают «проблемы» в семье знаменитого актера Уилла Смита. Звезде многочисленных фильмов постоянно приписывают развод, но он уже 20 лет в браке с Джадой Пинкетт-Смит. Несмотря на обилие молодых красоток, которые не против любовных романов с ним, он называет избранницу лучшей женщиной на земле и опровергает все слухи о возможном разрыве.

Так же уверена в их семейном союзе и жена знаменитости. Она дала откровенное интервью, в ходе которого заявила, что у них с мужем уникальное партнерство, потому они никогда не разойдутся: «Все это отношение и мнение людей — все это не имеет значения… Мы семья и так будет всегда! Всегда!»

Пинкетт-Смит категорически опровергает слухи о проблемах в браке, подчеркивая, что за годы, проведенные вместе, она стала твердой опорой для мужа, который полагается на нее во всем, доверяет ей и очень ценит. Поклонницы разочарованы — их мечтам о горячем темнокожем красавце не суждено реализоваться: «Вот это уверенность в себе! Молодец!» «Никогда не говори никогда, у него вагон красавиц, просто не разводится, зачем ему это?» «Это просто крепкая пара, такое случается и среди знаменитостей».

«Очень хорошо, что им удалось сохранить такие трепетные отношения, это редкость среди звезд шоу-бизнеса». «Не верю, что Уилл такой верный муж, вот правда». «Класс, очень красивая пара, приятно смотреть на них».

Уилл Смит нечасто радует поклонников фото с женой, но в конце прошлого года он показал забавный снимок, для которого позировал в оригинальном рождественском образе — на его джемпере красовался олень. Артист указал, что такую одежду члены семьи надевают по настоянию его жены.