Благоприятные дни для свадьбы в 2018 году

Молодожены, решившие узаконить взаимоотношения, тщательно выбирают благоприятные дни для свадьбы. По церковному календарю в 2018 году ожидается много удачных дат.

Церковь не одобряет, если молодые пары собираются отмечать торжество во время постов и церковных праздников. Особенно запрещено венчание.

Свадьба в январе

Время считается удачным, можно планировать свадебное торжество. Однако, начало января является неоднозначным периодом. Связано это с тем, что Собака полностью не вступила в свои владения.

Брак, заключенный в январе, будет крепким, долгим. Молодых пар ожидает счастливая совместная жизнь. В скором времени появятся дети, что поможет скрепить семейные узы.

Благоприятные дни: 21, 22, 24, 26.

Неподходящие дни: 1-10, 13, 14, 19, 29-31.

yandex_ad_1 Свадьба в феврале

Праздник, назначенный на февраль, пройдет с размахом. Молодые пары проживут долгую жизнь. Однако, молодых людей, решивших жениться по расчету, ожидает разочарование. Брак будет недолговечным, не просуществует больше 3 лет.

Стоит помнить, что 15 февраля опасный день. В это время произойдет одновременно 3 важных события:

Собака полноправно вступит в свои владения;

солнечное затмение;

Сретение.

По церковному календарю благоприятными днями для свадьбы в феврале 2018 года будут следующие числа: 5, 7, 9.

Неудачные дни: 10-15.

Свадьба в марте

Служители церкви уверяют, что планировать торжество на март нельзя. С приходом весны проходит Великий пост. Молодых пар, которые ослушаются рекомендаций церковного календаря, ожидает несчастная судьба. Это касается личной, деловой, профессиональной сферы. Если перенести праздник на другое время нельзя, то его придется делать скромным.

В месяце нет подходящих дней, для проведения торжественного мероприятия желательно подобрать другое время.

Свадьба в апреле

Поскольку Великий пост еще коснется апреля, то начало месяца — это неподходящий период для проведения торжества. Вторая декада апреля считается более удачной.

Апрель наделен особой энергетикой. Пары, решившие узаконить отношения в это время, будут по-настоящему счастливы. Супругам не грозит развод. Однако, для венчания стоит выбирать благоприятные дни. Лучший период — это промежуток между восходом, заходом луны.

Благоприятные дни: 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.

Неудачные дни: 1-14, 26.

Свадьба в мае Теплый весенний месяц, на который молодожены обращают свое внимание. Православная церковь запретов не ставит. Молодые пары проживут яркую жизнь, наполненную интересными событиями. Партнеры будут относиться друг к другу с трепетом и заботой.

Однако, народные приметы предупреждают, что май принесет проблемы в совместную жизнь. Возможны трудности финансового характера.

По церковному календарю в мае 2018 года благоприятными днями для свадьбы будут следующие числа: 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 25.

Неудачные дни: 1, 5, 8, 12, 15, 22, 27, 31.

yandex_ad_2 Свадьба в июне

С приходом лета молодожены стараются подобать для торжества теплый день. Однако, в начале июня начинается Апостольский пост. Значит месяц не подходит для того, чтобы узаконить свои отношения.

В целом июнь удачный месяц. Молодых пар ожидает крепкая и взаимная любовь. Такие союзы расстаются крайне редко. Партнеры понимают друг друга с полуслова. Готовы сделать для своей второй половинки невозможное.

Благоприятные дни: 1-3.

Неблагоприятные дни: 4-30.

Свадьба в июле

Июль считается самым любимым месяцем молодоженов. Молодые пары с радостью выбирают торжественную дату. Однако, православная церковь предупреждает, что начало месяца не подходит для гуляний. До 12 числа продлится Петров пост. Кроме того, на эти числа выпадает праздник Ивана Купалы.

Пары, зарожденные в июле, проживут счастливую жизнь. Каждый из партнеров будет проявлять нежность, мягкость. Благодаря ласке, заботе удастся сохранить брак на долгие годы.

Начиная с 13 числа, луна станет растущей. Церковный и лунный календарь рекомендует конец месяца для проведения праздника.

Согласно церковному календарю на 2018 год в июле благоприятные дни для свадьбы выпадают на следующие числа: 15, 16, 18, 20, 23, 25, 29.

Неудачные дни: 1-13, 27, 30.

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Свадьба в августе

В августе 2018 года 10 дней будут благоприятными. Специалисты утверждают, что в конце лета стоит заключать брак тем парам, которые уже проверили чувства временем. Месяц наполнен как положительной, так и отрицательной энергетикой. Какое она окажет воздействие на взаимоотношения между людьми заранее неизвестно. Это зависит от того, насколько партнеры готовы к совместной жизни.

Удачные дни: 1-8, 12, 31.

Неудачные дни: 9, 11, 14-28.

Свадьба в сентябре

Предсказания астрологов, нумерологов, церкви, народные приметы утверждают, что сентябрь считается одним из самых удачных месяцев. Этим периодом правит число 9, молодоженов ожидает невероятное везение. Семья проживет долгие годы, брак будет счастливым. Каждый из партнеров научиться слышать и понимать другого, что только укрепит взаимоотношения.

Неудачные дни: 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 28, 30.

Неподходящие дни: 11, 21, 27.

Свадьба в октябре

Октябрьский брак сделает молодую пару яркой и счастливой. Отношения будут основаны на взаимоуважении, понимании. Астрологи провели исследование: самые долговечные браки были заключены в этот месяц. К тому же и погода еще теплая, благоволит к проведению торжества.

Весь месяц будет удачным, только 14 число следует избегать. На этот день выпадает церковный праздник Покров.

Благоприятные дни для свадьбы по церковному календарю в октябре 2018 года выпадают на следующие числа: 1-13, 15-31.

Неблагоприятные дни: 14.

Свадьба в ноябре

С приходом морозов количество молодых пар, желающих узаконить свои отношения, не уменьшается. Осенняя пора чудесна во всех проявлениях. Молодоженов ожидает страстная любовь, неугасающие чувства. Жизнь будет полна интересными событиями, приятными сюрпризами, позитивом и радостью.

Конец месяца не подходит для проведения праздника, остальные дни будут удачными. Период наполнен положительной энергетикой, ноябрьский брак позволит супругам обрести счастье.

Благоприятные дни: 1-27.

Неблагоприятные дни: 28-30.

Свадьба в декабре

Церковь не ставит запреты на заключение брака в декабре. Однако, молодоженам требуется заранее изучить прогноз погоды. Часто приходят заморозки, снегопады. По народным приметам, плохая погода в торжественный день обещает сложную семейную жизнь. Партнеры со временем будут отдаляться друг от друга, сохранить семью будет очень сложно.

Согласно церковному календарю в декабре 2018 года благоприятных дней для свадьбы нет. Можно рассмотреть нейтральные дни, они выпадают на следующие числа месяца: 7, 26. Если есть желание заключить брак именно в декабре, то стоит выбирать из этих чисел.

Остальные дни считаются неблагоприятными, планировать торжество нежелательно.

Специалисты утверждают, что влюбленным молодоженам приметы не страшны. Если в семье царит любовь, взаимопонимание, брак будет счастливым. Главное, относиться к своему партнеру с нежностью, дарить ему положительные эмоции. В ответ вторая половинка подарит гораздо больше.