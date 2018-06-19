7 честных причин, по которым женщины изменяют

Многие до сих пор считают, что изменяют только мужчины, а женщины хранят верность одному-единственному всю свою жизнь. На самом деле, бывает по-разному. И по разным причинам.

Низкая самооценка

Иногда женщина перестает чувствовать себя сексуальной и желанной. Чтобы доказать этому миру и — самое главное — себе, что она куда лучше, чем думает «этот козел», женщина решается на измену. «Масштаб катастрофы» может быть очень разным: кому-то для того, чтобы вернуть уверенность в себе, достаточно легкого флирта, а кому-то нужна серьезная и продолжительная история.

Скука

Скука — двигатель прогресса, во всех смыслах этого слова. Когда нам скучно, мы готовы если не на все, то на многое. Да, «мне просто стало скучно» звучит как так себе причина, по которой кто-то решился изменить партнеру, но в реальной жизни часто случается именно так: банально и прозаично.

Романтическое настроение

Море, пляж, пальмы и… симпатичный коллега, с которым вас отправили в командировку. Дома может быть сколько угодно муж, но если атмосфера располагает (как минимум) к флирту, устоять получается не всегда. Особенно, если накануне отъезда от отношений с супругом повеяло зимней прохладой. А здесь этот голубоглазый менеджер с таким теплым взглядом… В общем, курортный роман может случиться с каждой. С каждой, кто в нем по каким-то причинам нуждается.

Зависимость

Думаете, сексоголиков в кино и книжках выдумали? Спешим вас огорчить: зависимость от секса — вполне реальная: такая же, как наркомания или алкоголизм. А если человек зависим, ему плевать на моральные принципы обязательства и вот этот все. Опять же, то, что сексоголики — всегда мужчины, не правда: женщины тоже могут страдать этим недугом.

Месть

Он изменил мне — я изменю ему. Принцип «око за око», только в постели.

Попытка обратить на себя внимание

Некоторым женщинам кажется, что если они изменят мужу или постоянному партнеру, тем самым доказав ему, что свет клином на нем не сошелся, то отношения заиграют новыми красками. По факту так бывает очень редко: скорее, отношения заиграют перспективой развода или расставания. Но измена почти никогда не заставляет обманутого человека почувствовать свою вину за то, что произошло. Он, скорее всего, будет ощущать себя жертвой, а до причин так и не докопается.

Кризис среднего возраста

И снова спешим вас огорчить: этот неприятный период случается не только с мужчинами, которые срочно бегут «налево». Женщинам тоже сложно бывает осознать то, что они становятся старше, а «жизнь проходит мимо». Так рождается желание завести любовника (лучше помоложе) и оторваться «на старости лет». Главное, чтобы потом об «уходе в отрыв» не пришлось жалеть.