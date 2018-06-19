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«Жениху даже места не хватило!»: свадьбу Оли Рапунцель подняли на смех
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«Жениху даже места не хватило!»: свадьбу Оли Рапунцель подняли на смех 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Ольга Рапунцель вспомнила самый важный день в её жизни — свадьбу. Поделившись радостными снимками с празднества в своем микроблоге, она лишь спровоцировала веселье и насмешки в комментариях, которые омрачили её светлые эмоции.
В семье Дитренко-Рапунцель праздник — годовщина свадьбы. За небольшой срок отношений у возлюбленных появилось много недоброжелателей, стремящихся найти повод поиздеваться над ними. И в очередной раз Ольге удалось спровоцировать бурную реакцию: красивые фотографии одного из самых незабываемых дней в жизни подверглись критике и высмеиванию. Больше всего комментирующих позабавило, что супруги выбрали довольно дорогой ресторан на крыше, с которой виднеются все красоты нашего города, а вот банкетный стол оказался не таким изысканным, как ожидалось.
Потратив крупную сумму только за красивое место в самом центре Москвы, молодожены сэкономили на питании и напитках: стол был очень скуден и не изобиловал горячими блюдами и салатами, как это положено на свадьбах. По мнению подписчиков, лучше бы Дмитрий и Ольга нашли другое место, где смогли бы устроить нормальную свадьбу. Впрочем, понимание настоящей свадьбы у всех разное: кому-то достаточно просто расписаться и улететь на отдых, а кому-то необходимо отметить это событие и дома в кругу самых близких.
«Я знаю это ресторан, он не из дешевых, там средний чек около 3 тысяч, и это будет маленький салатик с небольшим объемом сока! Зачем, если нет средств, там отмечать свадьбу?» «Да уж! Жениху даже места за столом не хватило, ну что за свадьба?» «Очень красивое место, но если делать свадьбу, то не за таким маленьким столом! У молодоженов должен быть президиум, отдельное место! Где декор? На платье она потратила такую сумму, что глаза из орбит вылетают, а нормальную свадьбу сделать не смогли!»
Несмотря на довольно сложные отношения с супругом и множество критики со стороны публики, Ольга не теряет надежды сделать свою семью образцовой, вернувшись на проект.
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