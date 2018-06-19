Пэрис Хилтон и Крис Зилка держались за руки и выглядели счастливыми в аэропорту 

Папарацци продолжают пристально следить за Пэрис Хилтон и ее женихом Крисом Зилкой. И причина тому — свадьба, к которой готовится пара. Подробности личной жизни влюбленные не разглашают, поэтому поклонникам остается лишь наблюдать за «семейной» идиллией звезд по фотографиям. На днях светская дива и актер попали в объективы папарацци, когда находились в аэропорту Лос-Анджелеса. Пара вернулась домой из Италии, где провела небольшой отпуск.
Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Пэрис выглядела потрясающе в total-black. В тот день на ней были леггинсы с прозрачными вставками, куртка и толстовка. Образ дополнили блестящие кроссовки и рюкзак в форме медвежонка.
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Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Напомним, нового возлюбленного Пэрис представила своим подписчикам в феврале 2016 (о появлении в жизни светской дивы мужчины никто не подозревал вплоть до вечеринки по случаю ее 37-го день рождения). Затем, в апреле, она появилась вместе с ним на премьере третьего сезона сериала «Оставленные». В январе этого года Крис сделал эффектной блондинке предложение.