Пэрис Хилтон и Крис Зилка держались за руки и выглядели счастливыми в аэропорту

Папарацци продолжают пристально следить за Пэрис Хилтон и ее женихом Крисом Зилкой . И причина тому — свадьба, к которой готовится пара. Подробности личной жизни влюбленные не разглашают, поэтому поклонникам остается лишь наблюдать за «семейной» идиллией звезд по фотографиям. На днях светская дива и актер попали в объективы папарацци, когда находились в аэропорту Лос-Анджелеса. Пара вернулась домой из Италии, где провела небольшой отпуск.

Пэрис Хилтон и Крис Зилка

Пэрис выглядела потрясающе в total-black. В тот день на ней были леггинсы с прозрачными вставками, куртка и толстовка. Образ дополнили блестящие кроссовки и рюкзак в форме медвежонка.

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Пэрис Хилтон и Крис Зилка

Напомним, нового возлюбленного Пэрис представила своим подписчикам в феврале 2016 (о появлении в жизни светской дивы мужчины никто не подозревал вплоть до вечеринки по случаю ее 37-го день рождения). Затем, в апреле, она появилась вместе с ним на премьере третьего сезона сериала «Оставленные». В январе этого года Крис сделал эффектной блондинке предложение.