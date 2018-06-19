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Сваха Роза Сябитова раскрыла секреты секса в зрелом возрасте
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Сваха Роза Сябитова раскрыла секреты секса в зрелом возрасте 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Известная сваха и телеведущая Роза Сябитова снова заставила женщин покраснеть — на этот раз она рассказала им секреты секса в зрелом возрасте. Как сообщает Утро.ру, Сябитова отметила, что «в нашей стране секс в зрелом возрасте считается слегка неприличным». Позиция, по мнению свахи, крайне несправедливая. Кроме того, что сексом заниматься надо, важно еще и делать это с умом — возраст уже заставляет.
Все желающие научиться хитростям «взрослого» секса найдут необходимую информацию на YouTube-канале Сябитовой. Главный совет, который она дала женщинам — помнить, что и в 45 жизнь только начинается.
Принципы, которые Роза диктует поклонникам, она соблюдает и сама. Так, собираясь замуж в третий раз, ведущая тщательно следит за своим телом, практикует косметические процедуры. Кроме того, чтобы порадовать будущего супруга, она решилась на интимную пластику.
Ранее Пятый канал рассказывал о бесстыдной выходке Сябитовой — сваха оголилась перед доктором, да не просто так — еще и фото в сети опубликовала!
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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