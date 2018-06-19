Евгений Сидихин работал уборщиком, чтобы прокормить жену и ребенка

Евгений Сидихин в юности принимал участие в боевых действиях в Авганестане. Позже этот опыт пригодился ему в кино. За прошедшее время он успел сыграть сотни ролей. Артист встретил свою любовь, когда еще был студентом. О том, как это произошло актер рассказал сегодня в передаче «Судьба человека». Он поделился воспоминаниями из жизни с ведущим Борисом Корчевниковым.

Оказалось, что Евгений потерял маму, когда ему было только пять лет. Клара Григорьевна не смогла побороть онкологию. Через два года его отец снова женился на Алле Николаевне, но через несколько лет и она заболела. Родителю актера пришлось сидеть возле супруги, которая не могла встать с крова. Потеряв еще одну возлюбленную судьба подарила ему счастье. Его новой избранницей стала Людмила, которая была моложе его на много лет. Сидихин признался, что очень возлюбленную папы. Ему не пришлось долго искать свою любовь. Однажды он сидел с друзьями в кафе и туда зашла актриса Татьяна Борковская.

Архивное фото со свадьбы Сидихина / фото: кадр из передачи

«Через час после встречи с Таней я вдруг почувствовал что-то такое, без чего я уже не могу жить. На следующий день я к ней приехал с дипломатом, в котором лежала моя подушка», — поделился Сидихин. Они сразу стали жить вместе. К свадьбе его подтолкнула бабушка, которая с порога назвала его избранницу «доченькой». По его словам, они расписались и вскоре получили квартиру. В 1988 году у них родилась дочь Полина. В то время актеру было сложно найти работу, поэтому ему пришлось сменить несколько профессий, чтобы прокормить семью. «Я пробовал убирать метро. Месяц я убирал станцию „Московские ворота“, но потом я понял, что это не мое. Я заработал деньги. Я пробовал даже заниматься валютными махинациями», — разоткровенничался артист. Его дочь теряла в весе, а супруга долго восстанавливалась после родов, поэтому он днем работал, а вечером приходил и стирал руками грязное белье, чтобы помочь любимой. Сейчас у него трое дочерей, а с супругой он счастлив уже больше 30 лет.

Жена Евгения Сидихина / фото: кадр из передачи