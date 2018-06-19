Леонардо Ди Каприо и Камилла Морроне: пара или не пара

Леонардо Ди Каприо стал мечтой множества юных девушек с момента выхода оскароносного фильма «Титаник». С тех пор кумир не испытывал недостатка в женском внимании, но с недавнего времени пошли слухи о том, что он нашел себе очаровательную спутницу.

Все чаще Леонардо Ди Каприо появляется на фото журналистов с Камилой Морроне. Несколько месяцев пара была окружена слухами, а недавно актер перестал скрывать, что их отношения существуют. Судя по количеству времени, которое влюбленные проводят вместе, можно сказать, что у пары все серьезно. Лео уже представил ее своим друзьям, хотя громких заявлений журналистам сделано не было.

Отношения актера и модели

Предположительно влюбленные познакомились благодаря Аль Пачино , с которым звезда фильма «Выживший» дружит уже много лет. Камила является его падчерицей последние десять лет, с тех пор как ее мама, Люсила Сола, вышла за «крестного отца» замуж.

yandex_ad_1 Разница в возрасте у пары составляет 23 года, но 43-летнего Леонардо Ди Каприо это никак не смущает. Гуляя с Камилой Морроне, он выглядит моложе и жизнерадостнее. В последнее время мужчина ведет себя довольно скромно, поэтому журналисты приписывают особое влияние на Лео его 20-летней спутницы.

Сейчас он готовится к съемкам в новом фильме, поэтому значительно похудел, что только улучшило его внешний вид.

Многие считают, что девушка не задержится надолго рядом с Ди Каприо. Другие думают, что модель с ним только ради славы и из желания добиться успеха в кинематографе. А третьи уверены, что чувства искренние. Пара гуляет по улицам, держась за руки и подолгу засиживается в кафе. Несколько раз их видели выходящими из дома Морроне ранним утром. Хотя на официальных вечерах они еще не появлялись вместе, есть все основания полагать, что влюбленные намерены и далее проводить время друг с другом. Ди Каприо на днях познакомился с мамой избранницы, а это достаточно серьезный повод для продолжения отношений.

Камила Морроне

Чтобы понять, чем молодая девушка пленила завидного холостяка, надо разобраться кто же она такая. Ее отец был актером, а мама моделью. Они снимались в рекламе и кино. Роли получали больше благодаря яркой внешности, поэтому на поприще кинематографа не достигли особого успеха, но были известны в модельных кругах.

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Когда дочери было 10 лет, их брак распался. Довольно быстро Люси встретила своего сегодняшнего мужа, и вопреки всем сплетням и недоброжелателям, пара уже вместе 10 лет. Они до сих пор ведут себя друг с другом очень внимательно и нежно.

Аль Пачино не удочерял Камилу, но очень привязан к ней и ее младшему брату. В семье Камилы очень ценят и берегут родственные узы.

Несмотря на то, что родители постоянно крутились в кругах шоу-бизнеса, Камилла никак не была в нем задействована. Ведь в определенный момент ее мама решила, что обычное детство важнее славы.

Повзрослев, девушка стала обладательницей модельной внешности, что само определило ее судьбу. Первый официальный дебют на показе мод состоялся 2016 году. Ее лицо появилось на обложках модных журналов и девушку задействовали в нескольких рекламных роликах и фотосессиях.

Но Морроне не стремится стать лучше моделью, ее мечта покорить голливудский олимп. На данный момент в ее фильмографии всего три фильма.

Большую часть популярности принес красавице Инстаграм и собственный блог. Девушка привлекает своих поклонников легким отношением в жизни и чувством юмора. Она, не стесняясь, выкладывает фото и со светских вечеров, и с домашних посиделок с мамой. При этом путешествуя по всему миру, она не забывает запечатлеть самые яркие моменты и поделиться ими с фолловерами.

yandex_ad_2 Может быть именно эта свежесть, естественность и энергия покорили звезду Голливуда Леонардо ди Каприо. За годы работы в мире киноиндустрии актер успел пресытиться амбициозными красавицами, которые готовы на все ради карьеры.

Судить сейчас о том, что ждет эту пару непросто. Ведь они предпочитают не раскрывать тайны личной жизни представителям прессы и поклонникам.

В настоящее время актеры счастливы и отлично проводят время вместе. Они прекрасно смотрятся вместе на фото, которые практически ежедневно появляются в интернет-сети. Вполне возможно, что в скором времени поклонницы Лео будут расстроены известием о помолвке или же наоборот, порадуются размолвкам пары. Но сейчас неизвестно к чему приведет роман Леонардо ди Каприо и Камиллы Морроне.