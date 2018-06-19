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Кети Топурия и Гуф вместе проводят отпуск: фото
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Кети Топурия и Гуф вместе проводят отпуск: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Кети Топурия и Гуф не перестают давать поводы для сплетен. Солистка A'STUDIO и рэпер то и дело публикуют в соцсетях совместные фотографии, провоцируя разговоры о романе. Буквально несколько минут назад «говорящее» фото появилось в Инстаграм Кети. В кадре она в красном купальнике вместе с Гуфом позирует на фоне моря. Кадр артистка сопроводила эмодзи в виде сердца.
Поклонники сразу предположили, что таким образом артисты решили сообщить о своих чувствах. «Ну наконец-то», «Вы крутые», «Самая красивая пара», — прокомментировали интернет-пользователи. Судя по фотографиям в микроблоге Гуфа, пара отдыхает в Израиле.
Напомним, что слухи о романе артистов подогрел их отпуск, который по невероятной случайности совпал. И Кети, и Гуф провели рождественские праздники в Таиланде. Однако на тот момент Топурия была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, отцом своей дочери Оливии. После многочисленных нападок в Сети, Гуф вышел на связь с интернет-пользователями. Рэпер рассказал, что с уважением относится к Кети, однако ничего кроме дружбы их не связывает. По его словам, он даже не догадывался, что Кети тоже отдыхала на том же курорте. После официального развода Топурия и Гейхмана, певица и рэпер начали публиковать в соцсетях совместные фотографии. Одна из них появилась в Instagram Гуфа в День всех влюбленных. Хоть певица и закрыла лицо руками, внимательные поклонники все равно узнали ее.
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