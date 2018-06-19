Кети Топурия и Гуф вместе проводят отпуск: фото

Кети Топурия и Гуф не перестают давать поводы для сплетен. Солистка A'STUDIO и рэпер то и дело публикуют в соцсетях совместные фотографии, провоцируя разговоры о романе. Буквально несколько минут назад «говорящее» фото появилось в Инстаграм Кети. В кадре она в красном купальнике вместе с Гуфом позирует на фоне моря. Кадр артистка сопроводила эмодзи в виде сердца.

Поклонники сразу предположили, что таким образом артисты решили сообщить о своих чувствах. «Ну наконец-то», «Вы крутые», «Самая красивая пара», — прокомментировали интернет-пользователи. Судя по фотографиям в микроблоге Гуфа, пара отдыхает в Израиле.