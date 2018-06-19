Анну Калашникову разочаровал подарок за полтора миллиона рублей

На прошлой неделе модель Анна Калашникова праздновала день рождения. Изначально артистка хотела устроить тихий семейный праздник, но в итоге все же устроила небольшую вечеринку для друзей и родных.

Анна была рада, что ее друзья смогли найти время, чтобы поздравить ее с днем рождения и как следует повеселиться. Калашникова рассказала журналистам, что получила несколько весьма дорогих подарков в этот день. Так, ее возлюбленный Григорий Аветов преподнес ей кольцо с большим бриллиантом. Позже этот дорогостоящий подарок активно обсуждали поклонники Анны.

Кроме кольца Калашникова получила в подарок крестик с бриллиантами стоимостью 20 тысяч долларов. По словам Анны, ей было приятно такое внимание, но сейчас она делает ремонт и гораздо больше бы обрадовалась, если бы на эти деньги ей подарили что-то из мебели.

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