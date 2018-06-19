Анну Калашникову разочаровал подарок за полтора миллиона рублей 

На прошлой неделе модель Анна Калашникова праздновала день рождения. Изначально артистка хотела устроить тихий семейный праздник, но в итоге все же устроила небольшую вечеринку для друзей и родных.
Анна была рада, что ее друзья смогли найти время, чтобы поздравить ее с днем рождения и как следует повеселиться. Калашникова рассказала журналистам, что получила несколько весьма дорогих подарков в этот день. Так, ее возлюбленный Григорий Аветов преподнес ей кольцо с большим бриллиантом. Позже этот дорогостоящий подарок активно обсуждали поклонники Анны.
Кроме кольца Калашникова получила в подарок крестик с бриллиантами стоимостью 20 тысяч долларов. По словам Анны, ей было приятно такое внимание, но сейчас она делает ремонт и гораздо больше бы обрадовалась, если бы на эти деньги ей подарили что-то из мебели.
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«Это кольцо вызвало шквал обсуждений в Сети. Многие не верили, что мне действительно сделали такой подарок. Вот кольцо, пожалуйста. А ко дню рождения мне подарили еще и бриллиантовый крестик в тон к этому замечательному украшению. Я сейчас плотно занята ремонтом. Решила кое-что переделать в своей квартире. Поэтому мне сейчас немного не до украшений. Я бы больше была рада, если бы мне на праздник подарили бы новую кровать или унитаз», — поделилась Калашникова со «СтарХитом».