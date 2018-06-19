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Первая в мире свадьба с роботом пройдет в Москве
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Первая в мире свадьба с роботом пройдет в Москве 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Робототехник Сергей всегда считал, что свадьба — важный день, который должен запомниться надолго. И влюбленным, и гостям торжества. Но тематическими бракосочетаниями и выездными церемониями никого не удивишь, приглашенными звездами тоже. Мужчина решил, что свидетелем на его бракосочетании должен стать робот.
«Я подумал, почему бы не сделать свидетелем на своей свадьбе — робота? — вспоминает москвич, — в мире такого еще не было».
Подходящий экземпляр у Сергея уже был на примете, не зря его профессия связана с искусственным интеллектом.
Источник фото: телеканал «360»
Невеста Сергея идею поддержала. Друзья тоже одобрили креативное решение, даже не обиделись, что сами не смогут засвидетельствовать заключение брака товарища.
Бонус электронного свидетеля — функция детектора лжи. Причем, детектор способен работать без подключения датчиков, ориентируясь только на голос. Перед началом церемонии Сергей собирается «откалибровать» робота, чтобы тот настроился на интонации молодоженов и проверил, насколько честно они отвечают на стандартные вопросы сотрудников ЗАГСА.
Источник фото: телеканал «360»
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