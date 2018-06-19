Почему русские мужчины — худшие любовники в мире?

Хорошо, признаем, что оценить качество секса статистически сложно, так что российские мужчины, возможно, и не являются худшими в мире любовниками буквально. Однако результаты опросов за последние годы говорят именно об этом (взять хотя бы исследования компании Durex и онлайн-опросы сайта OnePoll). Вдобавок к этому русских мужчин еще и регулярно записывают в топ-3 «самых некрасивых самцов мира». Недавно, в частности, выяснилось, что так считают пользователи одного известного сайта знакомств.

Но особенно неприятные для отечественных любовников результаты дают внутренние исследования, согласно которым около половины русских женщин (49%) никогда не испытывают оргазма при сексе со своим мужчиной. Только вдумайся: половина женщин из Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска и Нижнего Новгорода, где проводилось одно из исследований в 2014 году, никогда не испытывают удовольствия от секса! Просто терпят эти неловкие движения ради мужчины.

И кто ответит русским женщинам за все несостоявшиеся оргазмы?

Каждый раз, когда где-нибудь в опросе возникает эта тема, мужчины в искреннем возмущении бросаются уверять, что лично у него, автора комментария, и член длиной в 20 сантиметров, и по объему он в стакан не влезает, и жена с любовницей сексуально удовлетворены до состояния перманентного счастья и блуждающей на губах глуповатой улыбки, и детей куча, и собственный бизнес процветает. И таксистом он подрабатывает не для денег, а из интереса, в свободное от управления собственной корпорацией время!

А если каким-то бабам секс с ним кажется плохим, так это они сами виноваты: не умеют получать удовольствие, жадные избалованные дуры с неадекватными запросами!

Давайте начистоту. Часть про секс здесь примерно настолько же правдива, как и часть про управление собственной корпорацией в свободное от работы таксистом-тире-охранником время.

Дорогие россияне мужского пола! Неприятная новость: вы действительно плохи в сексе. По двум основным причинам.

Во-первых, вы чаще всего неприятны физически, особенно в возрасте 28+. Дело даже не в чертах лица, хотя мягкий славянский овал выгодно смотрится у женщин и плохо — у мужчин. Дело в общей запущенности. Помните, как Карл Лагерфельд заявил, проехав в московском метро, что стал бы лесбиянкой, если бы родился женщиной в России, «потому что у вас очень страшные мужчины»? Пять лет прошло, а ничего толком не изменилось: те же темные помятые одежды, та же сутулость, плохие зубы и брюшко к 30 годам, пиво вместо пробежки и танчики вместо отжиманий. Вы редко стираете вещи и не каждый день моетесь. Интимная стрижка и гигиена тоже ближе к «а чо это такое?», чем к «знаю, практикую». Задерите майку и посмотрите на свой живот. Видите «кубики»? Вот и мы не видим. А пиво в руке видите? Вот поэтому у 90% русских мужчин в возрасте старше 25 лет и наблюдаются проблемы с эрекцией. Решайте сами, нужен вам секс или нет, но только ради бога: не врите потом, хотя бы себе, что вы — боги секса.

Вторая причина — подход. Средний русский любовник подходит к сексу так же, как он подходит ко всему остальному в жизни — по принципу «и так сойдет». Наши мужчины до сих пор плохо себе представляют, где у женщины клитор. Оральный секс? Да, мужчина будет ожидать его в свою пользу. Минет практически входит в обязательную программу, недаром столько курсов, на которых девушек учат красиво сосать бананы. Но ответное внимание? Куннилингус? Для половины русских мужчин это звучит как ругательство и покушение на его право не перенапрягаться, в то время как, скажем, в США, куни — обязательная часть прелюдии.

Между тем особенность женской физиологии такова, что без стимуляции клитора большинство из нас кончить не может. Смотрите классический доклад Шир Хайт о женской сексуальности, если не верите на слово.

Что печально, так это то, что общество настолько промыло мозги женщинам, что те винят в плохом сексе исключительно себя. В том же анонимном анкетировании, где женщины признались в отсутствии оргазмов, четверть из них заявила, что виноваты в этом «особенности строения их организма». Другие сказали, что причина в том, что они боятся поделиться с партнером своими желаниями.

Короче, половина наших баб, не получающих удовлетворения во время секса, уверены, что это с ними «что-то не так» — или с телом, или с мозгами. Ведь мужчина «старается» (сказали 45%).

Ну старается, может быть. Но не умеет! Молоток держит не той стороной, гвоздь у него в руках от противоположной стены, а он и не замечает!

Хорошая новость: все можно исправить.

Если не орать в интернете, что все зашибись и любая с вами и вашим пенисом (13 см в среднем в эрегированном состоянии) будет счастлива оказаться в одной постели, а вместо этого заняться своим внешним видом, начать качаться и узнать особенности женской сексуальности (YouTube-каналы вам в помощь вместо порно, кстати, больно топтать последние эдельвейсы, но в порно женщины имитируют оргазмы точно так же, как имитируют их в постели с вами), то сексуального удовлетворения в стране станет больше.

Хотя, боюсь, поезд уже ушел. Границы открыты, женщины путешествуют по всему миру, и после Испании или Лазурного берега их все сложнее убедить, что невзрачный русский мачо с комплексом супергероя — предел девичьих мечтаний.

Автор: Маргарита Новикова.

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