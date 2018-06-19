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Звезду «Стражей галактики» застукали с дочерью Шварценеггера
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Звезду «Стражей галактики» застукали с дочерью Шварценеггера 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Папарацци засняли американского актера Криса Прэтта на романтическом пикнике с новой девушкой.
Звезда фильмов «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и«Пассажиры» совсем недавно подал на развод с актрисой Анной Фарис. Но голливудский красавчик не долго скучал в одиночестве и, кажется, уже обзавелся новыми отношениями. Избранницей 38-летнего Криса стала 23-летняя американсая писательница Кэтрин Шварценеггер — старшая дочерю кинозвезды Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер, племянницы 35-го президента США Джона Кеннеди.
Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер
Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер
Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер
Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер
Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер
Издание TMZ пишет, что американский актер и молодая писательница мило проводили время на пикнике, наслаждаясь обществом друг друга. На фотографиях понятно, что Крисс и Кэтрин вместе приехали в парк, взяв с собой контейнеры с едой. Парочка весело болтала, смеялась и создавала впечателение, будто знают друг друга уже много лет.
Напомним, что в августе прошлого года, после восьми лет брака, Прэтт расстался со своей супругой, 41-летней звездой «Очень страшного кино» Анной Фэрис. В декабре пара подала на развод. У бывших возлюбленных подрастает пятилетний сын Джек.
Молодые люди органично смотрятся вместе, но видимо решили пока не афишировать свои отношения, так как на красной дорожке недавней кинопремии MTV Movie Awards, Прэтт появился в одиночестве.
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