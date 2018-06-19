Ещё
Лазарев и Кузнецов: каминг-аут близко?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лазарев и Кузнецов: каминг-аут близко? 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
В течение последнего года слухи о нетрадиционной ориентации Сергея Лазарева усиливаются. СМИ и поклонники находят все больше подтверждений тому, что амплуа романтичного героя-любовника, готового на все ради женщины, всего лишь образ для сцены. На днях поклонники вновь заметили Сергея с его очень близким другом и сыном.
Пара запечатлена в столичном магазине. Тактильный контакт между мужчинами на фото отсутствует, но поклонники не сомневаются: у Сергея и Дмитрия любовная связь.
«Красавцы, какие же они оба красавцы! Счастья и любви большой, пребольшой».
«А я за ребят счастлива. Когда двум людям хорошо вместе, не важно, какого они пола, главное, что им комфортно и уютно друг с другом».
Напомним, Сергей долгое время скрывал от общественности своего сына. Как выяснилось позже, ребенок рожден суррогатной матерью. Его крестным отцом является Дмитрий Кузнецов. Сергей утверждает, что он его близкий друг и партнер по бизнесу. Слухи об ориентации певец никак не комментирует.
Годом ранее поклонники артиста заметили, что он стал появляться с Дмитрием в одних и тех же местах, в одно и то же время. Об этом свидетельствовали снимки в социальных сетях мужчин. Позже Дмитрий стал публиковать фото и видео во время совместного досуга с Сергеем.
За границей мужчины часто появлялись вместе. Не так давно они стали выходить в публичные места в России. Пару неоднократно замечали в ресторанах Питера и столицы.
Отсутствие у двух завидных женихов девушек, и ребенок, рожденный суррогатной матерью, стали среди поклонников и хейтеров основными доводами в спорах об истинной ориентации Лазарева.
Клео.Ру: последние новости
Благоприятные дни для свадьбы в 2018 году Джада Пинкетт-Смит рассказала о разводе Ирина Шейк вновь ждет ребенка?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Деффчонок» показала фигуру в бикини3
Салтыкова опубликовала пикантное фото с Газмановым4
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон14
Такой Пугачеву еще не видели21
Волочкова едва прикрылась букетом59
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:46
Волочкова едва прикрылась букетом
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
01:00
Сябитова рассказала о сексе в 45
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение