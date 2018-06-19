Лазарев и Кузнецов: каминг-аут близко?

В течение последнего года слухи о нетрадиционной ориентации Сергея Лазарева усиливаются. СМИ и поклонники находят все больше подтверждений тому, что амплуа романтичного героя-любовника, готового на все ради женщины, всего лишь образ для сцены. На днях поклонники вновь заметили Сергея с его очень близким другом и сыном.

Пара запечатлена в столичном магазине. Тактильный контакт между мужчинами на фото отсутствует, но поклонники не сомневаются: у Сергея и Дмитрия любовная связь.

«Красавцы, какие же они оба красавцы! Счастья и любви большой, пребольшой».

«А я за ребят счастлива. Когда двум людям хорошо вместе, не важно, какого они пола, главное, что им комфортно и уютно друг с другом».

Напомним, Сергей долгое время скрывал от общественности своего сына. Как выяснилось позже, ребенок рожден суррогатной матерью. Его крестным отцом является Дмитрий Кузнецов. Сергей утверждает, что он его близкий друг и партнер по бизнесу. Слухи об ориентации певец никак не комментирует.

Годом ранее поклонники артиста заметили, что он стал появляться с Дмитрием в одних и тех же местах, в одно и то же время. Об этом свидетельствовали снимки в социальных сетях мужчин. Позже Дмитрий стал публиковать фото и видео во время совместного досуга с Сергеем.

За границей мужчины часто появлялись вместе. Не так давно они стали выходить в публичные места в России. Пару неоднократно замечали в ресторанах Питера и столицы.

Отсутствие у двух завидных женихов девушек, и ребенок, рожденный суррогатной матерью, стали среди поклонников и хейтеров основными доводами в спорах об истинной ориентации Лазарева.