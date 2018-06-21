Джастин Бибер носит Хейли Болдуин на руках. И мы не шутим!

Уже неделю каждый день Джастина Бибера (24) застают с Хейли Болдуин (21): сначала их увидели вместе в Майами, где они отдыхали вдвоём, потом папарацци засняли у Хейли кольцо (да-да, на том самом пальце) на прогулке с Бибером, а вчера застукали за поцелуями в Нью-Йорке.

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Сегодня Джастина Бибера вновь сфотографировали с Хейли Болдуин в Лос-Анджелесе. Певец нес свою возлюбленную на руках на звукозаписывающую студию. Правда, выглядели они довольно странно….

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Кстати, похоже, что бывших Джастина и Хейли это не заботит. Селена Гомес (25), как сообщает источник HollywoodGossip, пожелала им удачи: «Пусть они будут счастливы, и Хейли наслаждается каждым днем с Джастином». А Шон Мендес (19), бывший парень Хейли, вообще заявил HollywoodLife, что счастлив за них: «Я и не знал, что они вместе. Но они мне оба нравятся, красивая пара». Думаешь, искренне радуются?

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Напомним, Болдуин и Бибер уже встречались в 2016-м, правда, их отношения продлились недолго — звезды расстались всего через пару месяцев. Сама модель недавно заявила, что они с Джастином только друзья. Но, похоже, они решили начать все заново.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vsegda-vmeste-dzhastin-biber-snova-na-svidanii-s-hejli-bolduin/