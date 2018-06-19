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Джастин Бибер счастлив с Хейли Болдуин. А как себя чувствует Селена Гомес?
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Джастин Бибер счастлив с Хейли Болдуин. А как себя чувствует Селена Гомес? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Селена (25) и Джастин (24) расстались в марте. Но, несмотря на любовь певца потусоваться, никто не ожидал, что он так быстро забудет свою возлюбленную.
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Неделю назад Бибера снова начали замечать с его бывшей Хейли Болдуин (21). Все началось с того, что пара столкнулась на отдыхе в Майами, но потом звезды все чаще стали проводить время вместе. Окончательным подтверждением романа стали фотографии и видео из Нью-Йорка, на которых Джастин и Хейли целуются на глазах у фанатов.
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Говорят, Селена долгое время пыталась не обращать на новости о своём бывшем возлюбленном никакого внимания. Но теперь у нее это плохо получается. «Селена делает все возможное, чтобы игнорировать Джастина и его отношения, но она знает, что он и Хейли проводят много времени вместе, не стесняясь показываться на публике, и, кажется, счастливы вместе. Но Селена делает все возможное, чтобы не обращать внимания на то, что задумал Джастин, но у нее не получается, ее друзья пишут и рассказывают обо всем. Ей нравится быть одинокой, но ей больно понимать, что Джастин двигается дальше», — поделился источник из близкого окружения певицы.
Инсайдер также добавил, что певица не верит в серьезность отношений Бибера и Болдуин. «У Селены есть серьезные сомнения, что Джастин и Хейли долго будут вместе. Селена знает лучше всех, как сложно поддерживать отношения с Джастином. Она желает Джастину всего наилучшего и надеется, что он не разобьет сердце Хейли, быстро потеряв к ней интерес», — сообщил источник.
Не грусти, Селена!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhastin-biber-schastliv-s-hejli-bolduin-a-kak-sebya-chuvstvuet-selena-gomes/
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