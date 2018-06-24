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Джастин + Селена или Джастин + Хейли? Голосуй!
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Джастин + Селена или Джастин + Хейли? Голосуй! 

Peopletalk 23 минуты назад
Фото: Peopletalk
Пару недель назад Джастин Бибер (24) сошелся со своей бывшей Хейли Болдуин (21). И, кажется, их отношения становятся все серьезнее: они ездят отдыхать вместе, ходят на свидания и не расстаются ни на минуту. А вчера певец и вовсе выложил фото со своей возлюбленной у себя в Stories, такого он даже с Селеной (25) не делал!
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Однако преданные фанаты «джелены» (так поклонники называли пару Гомес и Бибера) недовольны выбором Джастина. Да и мы, признаемся, такого поворота событий не ожидали. Голосуй, кто подходит певцу больше: Селена или Хейли!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhastin-selena-ili-dzhastin-hejli-golosuj/
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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